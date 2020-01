Uomini e Donne news Tina, sfogo-fiume dietro le quinte: “Tra poco 50 Sfumature”

News Uomini e Donne, Tina Cipollari non ne può più di Gemma Galgani: la sfilata che ha fatto traboccare il vaso

La sfilata di oggi di Gemma Galgani non è piaciuta proprio per niente a Tina Cipollari che a più riprese ha fatto notare che una donna della sua età non dovrebbe riprodurre certe scene e interpretare ruoli meno pretenziosi. Non comprendiamo perché l’opinionista pensi certe cose, visto che Gemma ha tutto il diritto di sfilare come vuole senza chiudersi in casa solo perché settentenne; Tina però ci è sembrata convinta più che mai, e il suo sfogo-fiume contro la Galgani dopo la puntata ne è la più evidente dimostrazione: “È lei al prima -bqueste le parole dell’opinionista – che non accetta i suoi anni. Una donna di settant’anni interpreta ruoli diversi… Poteva interpretare Rose che racconta il Titanic…”.

Uomini e Donne news, perché Tina non condivide il comportamento di Gemma

Tina ritiene che Gemma debba darsi una calmata perché più passa il tempo piu propone cose non adatte alla sua età: “Tra poco dirà ‘Sto interpretando 50 Sfumature di grigio‘… Lontano è il ricordo di quando sei entrata per la prima volta in quello studio… Cara Gemma, basta! Va bene che tu ti metta in gioco ma mettiti in gioco nella maniera giusta, adatta e adeguata alla tua età!”. La Cipollari ha anche sottolineato che Gemma non vuole un amore qualsiasi ma quello di un ragazzo giovane: “La verita è che tu cerchi un uomo più giovane. Il tuo obiettivo è quello. Ci sono uomini che per conquistare una donna ci impiegano mesi, lei con un ‘ciao’. Tu ti senti una 20enne nel corpo di una centenaria!”. E queste sono solo alcune delle parole che l’opinionista ha pronunciato nel suo lungo sfogo: è evidente insomma che la soglia di sopportazione sia stata abbondantemente superata e che nella prossima sfilata le due non se le manderanno di certo a dire.

Gemma dritta per la sua strada: la Over romantica e sensual

Gemma da parte sua non ha alcuna intenzione di rinunciare a sé stessa e intende vivere le emozioni in cui crede come un’adolescente: un bellissimo approccio alla vita che non sarà certo Tina a toglierle.