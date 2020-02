Uomini e Donne, Maria censura Tina: domande bollenti, poi verità morte Ennio

Trono Over, a Uomini e Donne si riparla di Ennio: l’ex di Gemma Galgani non è morto

Oggi ennesimo show di Gemma Galgani e Tina Cipollari a Uomini e Donne con protagonisti provenienti dal passato. Sì, avete letto bene: nel cercare di mettere in difficoltà Gemma infatti Tina ha nominato anche alcuni sui ex Cavalieri, tra cui Ennio. Che non è morto. Perché precisarlo? La Cipollari ha fatto la lista di tutti i presunti amori della Galgani e tra questi non ha dimenticato di citare proprio il suo primo fidanzato ricordandolo però come morto. Gemma ha prima cercato di difendersi dalle accuse di Tina: “Sta veramente esagerando facendomi passare per quella che non sono, solo perché credo nell’amore! Non può continuare così!”. Poi ha parlato proprio di Ennio: “Ennio non è morto! Poi era molto prestante ed è era molto più grande!”. Sì, si è parlato anche di questo, e Gemma lo ha fatto perché Tina l’ha accusata di cercare gli uomini giovani perché più prestanti rispetto a quelli più adulti.

Uomini e Donne, Tina Cipollari oltre i limiti: Maria De Filippi censura l’opinionista

Tina oggi era particolarmente su di giri, diciamo così. Non le andava bene che Gemma piangesse senza lacrime e ha ribadito più volte che la Galgani cerca un certo prototipo di uomo: “Non ha una lacrima! Sono stanca, esausta di passare per pazza! Non ha una lacrima, e poi per l’ennesima volta accusa me dei suoi insuccessi sentimentali! Sei una donna leggera, chi capita capita! Non vanno in porto le tue storie perché tu quando vedi una persona della tua età non la vuoi!”. Maria ha cercato di fermare Tina: “L’abbiamo fatto morire, adesso vive ma non è prestante…”, queste le sue parole su Ennio, su cui in effetti la Cipollari ha esagerato. E non è finita qui perché a un certo punto, sbagliando, l’opinionista ha anche voluto far passare per vero il fatto che Gemma abbia messo anche le mani negli slip di uno dei suoi Cavalieri. La censura è scattata quando Tina ha voluto fare una domanda a due uomini arrivati a Uomini e Donne per corteggiare la Galgani: nessuno ha potuto sentire nulla perché Maria le ha fatto tenere sempre chiuso il microfono.

UeD, i Cavalieri pazzi di Gemma: “Mi fai diventare pazzo”

Gemma ha più volte cercato di far capire che non cerca certi tipi di rapporto all’inizio: “A me non interessa, mi interessa prima la conoscenza e poi viene tutto il resto”, queste le sue parole ai due Cavalieri, di cui uno, Piero, si è anche spinto oltre: “Quando porti i capelli raccolti mi fai diventare pazzo!”. E siamo ancora all’inizio della settimana.