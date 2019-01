Uomini e Donne, Tina e Gianni diversi: il pubblico nota dei cambiamenti fisici

Uomini e Donne, il pubblico nota dei cambiamenti fisici in Tina Cipollari e Gianni Sperti

Il pubblico che segue il Trono Over di Uomini e Donne hanno notato alcuni cambiamenti fisici in Gianni Sperti e Tina Cipollari. I telespettatori hanno iniziato ad avere dei dubbi sui due opinionisti nel corso della messa in onda del 7 gennaio. I fan del programma sono convinti che Tina e Gianni abbiano effettuato qualche ritocchino durante le vacanze natalizie, ma dobbiamo correggerli. Infatti, questa puntata del Trono Over è stata registrata lo scorso 15 dicembre. Per quanto riguarda invece i presunti lifting che avrebbero effettuato i due opinioni non si hanno conferme, ma neanche smentite al momento. Sin dal primo minuto della messa in onda, i telespettatori hanno subito notato alcuni cambiamenti fisici nel volto di entrambi. Bisogna tenere conto del fatto che Gianni, ad esempio, ha tolto la barba. Dunque, questo dettaglio potrebbe far vedere Sperti totalmente cambiato. Eppure il pubblico di Canale 5 sembra convinto del fatto che l’opinionista abbia ricorso a qualche intervento per il suo volto.

Anche su Tina ci sono molti dubbi. I telespettatori vedono la Cipollari molto cambiata in viso. In particolare, il pubblico vede nell’opinionista gli zigomi più alti e la pelle più liscia e tirata. “Gesù Tina tiratissima in viso” e ancora sui social si legge“Si sono tirati un pochino Tina e Gianni? O hanno solo cambiato truccatore?”. Potrebbe davvero trattarsi di un cambiamento legato semplicemente al make up. Esistono, infatti, diverse tecniche legate al trucco che possono rendere il volto più curato e levigato. Intanto, c’è anche chi ha notato un piccolo cambiamento anche nelle labbra di entrambi gli opinionisti. Sui social i telespettatori, al momento, sono convinti del fatto che sia Gianni che Tina abbia effettuato qualche ritocchino al viso.

Uomini e Donne, Tina e Gianni: ritocchini o cambiamento legato al make up?

Cos’è accaduto a Gianni e Tina? Questo è ciò che si stanno chiedendo al momento i fan del programma. Potrebbe trattarsi di un cambiamento legato al make up. Inoltre, ribadiamo che Sperti ha anche tolto la barba e, dunque, già questo rende il suo viso diverso.