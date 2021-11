Uomini e Donne: “Tina e Gemma? Ecco cosa succede nei camerini”

Tina Cipollari e Gemma Galgani di Uomini e Donne? Amiche mai! A farlo sapere Raffaella Mennoia, autrice del dating show di Canale 5 e braccio destro di Maria De Filippi. Al settimanale Nuovo l’ex postina di C’è posta per te ha assicurato che la rivalità tra la Vamp e la Dama è più vera che mai tanto che la redazione è stata costretta a prendere una decisione drastica.

Al settimanale Nuovo Raffaella Mennoia ha fatto una rivelazione inedita su Tina Cipollari e Gemma Galgani:

“Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”

Insomma, Tina e Gemma hanno modo di vedersi (e scontrarsi) solo nello studio di Uomini e Donne, dove ormai da anni se ne vedono di tutti i colori tra la Cipollari e la Galgani. Sfottò, discussioni, prese in giro e addirittura secchiate d’acqua!

I motivi di questa antipatia non sono mai stati resi noti: la stessa 71enne ha ammesso di non sapere perché l’opinionista di Maria De Filippi l’abbia presa così tanto in antipatia. Secondo alcuni gossip la Cipollari sarebbe gelosa della forma fisica della Galgani, che diventa sempre più bella nonostante il passare del tempo.

Certo, merito anche dei numerosi ritocchini avvenuti negli ultimi anni ma la protagonista di Uomini e Donne è davvero sempre più bella e raggiante. Nonché battagliera, pronta quotidianamente a sviare i colpi della sua acerrima rivale.

Tina Cipollari ha un nuovo amore

Seppur in perfetta forma fisica Gemma Galgani continua a non trovare il grande amore. Da dieci anni alla corte di Uomini e Donne la pupilla di Maria De Filippi non riesce a incontrare l’uomo giusto, quello del per sempre. Al contrario Tina Cipollari sta vivendo una nuova relazione sentimentale.

Dopo il divorzio dall’hair stylist Chicco Nalli – che le ha regalato tre figli – e la lunga liaison con il ristoratore fiorentino Vincenzo l’opinionista di Canale 5 sta frequentando un imprenditore il cui nome è ancora top secret. In realtà si è parlato di un riavvicinamento tra Tina e Kikò ma i diretti interessati hanno prontamente smentito.

La Cipollari e l’ex marito – che si sono conosciuti tra l’altro proprio a Uomini e Donne – continuano a frequentarsi per il bene dei loro eredi: dopo la fine del loro matrimonio hanno mantenuto un ottimo rapporto.