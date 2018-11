Uomini e Donne, Teresa si svela: rivelazioni su Andrea, Luca e Antonio

Uomini e Donne, Teresa Langella ancora insicura: le parole su Andrea, Luca e Antonio

Il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne inizia a farsi sempre più interessante. La tronista ha deciso di tenere pochi ragazzi. Nel corso dell’ultima registrazione c’è stata una new-entry e per questo ad oggi sono ben cinque i corteggiatori pronti a conquistare il cuore della bella napoletana. La diretta interessata ha rilasciato una curiosa intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. A quanto pare, la donna ha le idee molto chiare su cosa vuole, ma un po’ meno su chi è il suo preferito tra le persone arrivate in studio per lei. Al settimanale, l’ex tentatrice di Temptation Island ha elencato tutto ciò che apprezza di ognuno dei suoi corteggiatori, esponendo anche qualche dubbio.

Nell’intervistata, forse perché rilasciata diverso tempo fa, Teresa parla solo di Andrea, Luca e Antonio. Su Dal Corso sembra avere una buonissima opinione, quasi ottima. Di lui apprezza il fatto che sia un uomo sicure di sé e di quello che vuole, definendolo addirittura una mela già completa. Nonostante ciò, non è convinta che possa essere adatto a lei e in più non riesce ancora a credere al cento per cento all’interesse che ha dichiarato di avere per lei. Daffré le piace molto perché la fa ridere e le regala tanti momenti di spensieratezza, però non è convinta a causa della sua età. La tronista ha infatti rivelato di avere paura che non sia abbastanza maturo per lei.

Teresa Langella di Uomini e Donne si svela: le rivelazioni su Antonio

Dopo Andrea Dal Corso e Luca Daffré, Teresa Langella di Uomini e Donne ha speso alcune parole anche per Antonio. Con lui si trova bene e apprezza molto il suo lato timido e riservato. Per la tronista Moriconi è perfetto, ma non riesce a capire se un eventuale storia con lui rischi di diventare piatto con il passare del tempo.