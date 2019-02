Uomini e Donne Teresa e Andrea dopo la scelta, l’amico: “Attenzione a guardare solo…”

Uomini e Donne, news su Andrea e Teresa dopo la scelta: parla Giuseppe Santamaria

Continua a far discutere la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Il no del corteggiatore Andrea Dal Corso ha mandato su tutte le furie i fan del programma di Maria De Filippi. Ma tra critiche e accuse c’è anche chi ha preso le difese dell’imprenditore veneto. È il caso di Giuseppe Santamaria – ex tentatore di Lara Zorzetto a Temptation Island – che la scorsa estate ha conosciuto bene Andrew. Tanto che i due hanno pure trascorso una vacanza alle Baleari subito dopo la fine del reality show. In un lungo sfogo su Instagram Giuseppe ha zittito chi ha accusato Andrea di essere un ragazzo poco umile, più interessato al “business” anziché all’amore.

“Siccome sto leggendo troppe cattiverie, permettetemi un paio di paroline. Ho conosciuto veramente un miliardo di persone nella mia vita e posso garantirvi che vengo da un ceto molto umile di uno che si è fatto le spalle da solo e con la famiglia che si è sempre spaccata il c..o per non farmi mancare nulla a me e mia sorella. Sono cresciuto giù per strada e non alla Bocconi e questo è palese”, ha premesso Giuseppe Santamaria su Instagram. “Ciò non toglie che l’umiltà di Andrea Dal Corso, che ad oggi ritengo mio amico, non l’ho riscontrata in determinate persone del mio stesso ceto a cui magari sono bastati 1000 followers in più per incominciare a volare… Attenzione a guardare solo le copertine senza leggere tutto il libro“, ha aggiunto il modello.

Andrea Dal Corso vuole incontrare Teresa dopo la scelta

Intanto nelle ultime ore Andrea Dal Corso ha fatto un appello pubblico a Teresa Langella dopo la scelta a Uomini e Donne. Il ragazzo ha chiesto all’ex tronista di incontrarsi per chiarirsi dopo quanto accaduto prima nella villa e poi nel castello. “Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato e le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita di entrambi. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi e spero che mi darai questa possibilità”, ha scritto Andrea sui social network.