Uomini e Donne, Teresa e Andrea rispondono alle voci di crisi: la situazione

Crisi in corso tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella: questa la voce che si è diffusa nelle scorse ore sulla coppia sbocciata negli studi televisivi di Uomini e Donne. Le cose stanno davvero così? Veramente la relazione sta vivendo un periodo no? A far luce sulla questione ci hanno pensato i diretti interessati, dopo che si sono diffusi i rumors sul loro rapporto. Ma si riavvolga il nastro: di recente Deianira Marzano, voce del gossip ‘nostrano’, ha informato via social che l’ex tronista e l’ex corteggiatore non starebbero affatto trascorrendo un periodo idilliaco a causa della distanza che li separa (lei ha traslocato a Roma per lavorare in radio mentre lui è rimasto a Milano, seguendo i suoi affari tra il mondo della moda e la sua azienda vinicola). Sussurri e spifferi che però hanno trovato la smentita degli stessi Andrea e Teresa.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella: nessuna crisi

Non appena ha cominciato a circolare la voce di una presunta crisi in atto, la Langella e Dal Corso si sono precipitati sui social, fugando ogni dubbio: nessuna tormenta sentimentale al momento. A testimoniarlo una Stories Instagram in cui si sono immortalati in atteggiamenti affettuosi. Ancor più emblematica la didascalia scritta dall’ex tronista di Uomini e Donne: “Con te io sono al sicuro”. Parole a cui hanno fatto seguito dei cuoricini. Insomma, la risposta a chi ha insinuato una burrasca d’amore in corso è stata servita. Ricordiamo che la coppia sta assieme da circa un anno e mezzo. Si unì dopo una scelta molto chiacchierata per via del rifiuto di Dal Corso. Seguirono giorni di riflessioni e ripensamenti. Alla fine Andrea, una volta spentesi le telecamere del programma di Maria De Filippi, volle conoscere meglio la Langella…

Uomini e Donne, Teresa e Andrea contro lo scetticismo

Dal Corso e Teresa decisero di darsi una possibilità, battagliando contro lo scetticismo generale dei fan della trasmissione di Canale 5 (in molti dettero la love story spacciata in partenza). Alla fine hanno avuto ragione loro. Dopo un avvio non semplice, la relazione è decollata e oggi continua a tenere uniti l’ex tronista e l’ex corteggiatrice.