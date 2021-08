Uomini e Donne, Tara furiosa: Cristian? “Tenere a freno mani e lingua”

Tara Gabrieletto di Uomini e Donne su tutte le furie. L’ex corteggiatrice non ha gradito il chiacchiericcio mediatico che è nato attorno al presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Cristian Gallella. I due si sono mollati lo scorso anno, dopo quattro anni di matrimonio. Di recente, però, Tara è tornata ad indossare un bracciale col nome Cristian, scatenando così i gossip circa una reunion tra i due.

Tara Gabrieletto furiosa dopo l’ultimo gossip

Non appena la notizia ha fatto il giro del web Tara Gabrieletto ha preso parola su Instagram e si è lasciata andare ad un duro sfogo. La 33enne non ha di fatto chiarito se è tornata o meno tra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne ma ha invitato tutti a tenere a freno la lingua:

“Sarebbe bello se la gente ogni tanto imparasse a tenere a freno mani e lingua. Capisco che è più facile muoverle a caso o dargli aria ma come ho sempre fatto nella vita se ho qualcosa da dire ci metto la faccia. Quindi siete pregati di farla finita perché non ho intenzione di passare le mie vacanze dietro queste cavolate. Delego direttamente i miei legali”

È probabile che Tara Gabrieletto non abbia apprezzato i commenti sui social network inerenti il suo presunto riavvicinamento a Cristian Gallella. Quest’ultimo, dal canto suo, preferisce rimanere in silenzio. Mentre l’ex moglie è un’affermata influencer l’ex modello non utilizza Instagram addirittura dal 2019.

Di recente Tara Gabrieletto, nel corso di un’intervista radiofonica, si è detta molto concentrata sul lavoro e poco sull’amore ma è probabile che la giovane stia solo proteggendo la sua relazione. Del resto sulla storia d’amore con Cristian Gallella si è detto tutto e il contrario di tutto e ora la coppia ha bisogno di serenità.

Cosa fanno oggi Cristian e Tara

Da tempo Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. L’ultima apparizione televisiva risale al 2016, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato all‘Isola dei Famosi. Successivamente il loro matrimonio è stato ripreso dalle telecamere di Verissimo.

Mentre del percorso lavorativo di Cristian non si è saputo più nulla Tara Gabrieletto ha deciso di cambiare professione. Dopo aver lavorato per tanti anni come barista sta ora aprendo a Roma un negozio di toelettatura per cani e gatti.

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della rottura che hanno portato Cristian e Tara a separarsi dopo soli quattro anni di matrimonio. La coppia non ha avuto figli.