Uomini e Donne oggi, Sossio e Riccardo sorprendono: “Pace fatta”

Sossio e Riccardo, sepolti i vecchi dissapori: l’inizio di una nuova amicizia?

Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta hanno fatto pace. Ormai sono solo vecchi e sbiaditi ricordi i continui attriti avuti a Uomini e Donne: e sì, i due bisticciavano per qualsiasi cosa e in tutte le occasioni più particolari… anche – e soprattutto – durante le sfilate. Entrambi non sono persone che portano rancore, per questa ragione hanno deciso di mettere una pietra sul passato per cominciare – perché no? – una bella amicizia. Felicissima per la loro vicinanza, anche Ursula Bennardo, che ha fatto un video in cui i due parlano insieme per parecchio tempo. No, non discutono!

Uomini e Donne oggi: partita di beneficenza fa riavvicinare Riccardo e Sossio

È stato Sossio di Uomini e Donne ad aver spiegato che ha tutto risolto con Riccardo attraverso una Instagram story: “Pace fatta, ma si semb stuedc”; ha poi scritto: “Temptation, il ritrovo”. Sossio si è incontrato con altri ex concorrenti del noto reality show per una partita di beneficenza, dove non è mancato nemmeno Riccardo. Ursula Bennardo ha commentato i due così: “Ma state sempre insieme adesso?”.

Ursula e Sossio news: lei difende la loro coppia dagli attacchi dei detrattori

Sossio e Ursula sono al settimo cielo: fra poche settimane potranno abbracciare il loro bambino. Ogni tanto, però, perdono la pazienza a causa di critiche feroci da parte di alcuni detrattori. Con l’ultimo messaggio la Bennardo ha voluto zittire tutti: “Come dice il mio compagno Sossio Aruta, noi al massimo modifichiamo i colori ma non aggiungiamo né togliamo nulla. La perfezione non esiste ed è squallido farlo credere. Poi essere apprezzati per quello che si è e non per quello che si ha è divino. Provateci, magari sarete più felici! Noi amiamo i nostri difetti quanto i pregi e amiamo voi che come noi vivete di genuinità”.