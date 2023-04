Uomini e Donne si prende una lunga pausa. Dopo la sospensione della puntata dello scorso venerdì 21 aprile, per la messa in onda di uno speciale su Amici, il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda neanche lunedì 24 e martedì 25 aprile. Dunque, il programma di Canale 5 ha deciso di rispettare il ponte per la festa della Liberazione e riprenderà la regolare programmazione a partire da mercoledì 26 aprile.

Da cosa sarà sostituito il fortunato show di Maria De Filippi? Lunedì e martedì, al suo posto, verranno trasmesse le prime due puntate della seconda stagione di “Luce dei tuoi occhi“. Si tratta di repliche di puntate già viste, dato che lo scorso 12 aprile c’è stato il debutto della seconda stagione del telefilm con protagonisti Giuseppe Zeno e Anna Valle.

Nessuna pausa, invece, per il daytime di “Amici di Maria De Filippi“. Dopo la fiction, infatti, il pubblico potrà seguire il quotidiano del talent show a partire dalle 16 e 30. Subito dopo ci sarà anche la striscia dedicata all’Isola dei Famosi, a partire dalle 16 e 40. Per rivedere, invece, le vicende dei corteggiatori, tronisti, dame e cavalieri di “Uomini e Donne” bisognerà aspettare ancora tre giorni.

Quella che si vedrà mercoledi 26 aprile, inoltre, sarà una puntata molto intensa. Protagonista Armando Incarnato, il quale avrà un duro scontro prima con Aurora Tropea e poi con Riccardo Guarnieri. I due, addirittura, sarebbero giunti quasi alle mani. Per quanto riguarda il trono classico, invece, si continuerà a parlare dei troni di Nicole Santinelli e Luca Daffrè.

Uomini e Donne: l’amore tra Carola e Federico

Una delle coppie più amate di quest’edizione di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Carola e Federico. Dalla scelta dell’ex tronista, i due sono letteralmente inseparabili, tanto che hanno deciso di andare a vivere subito insieme, prendendo casa a Roma, dove lui lavora. “Sono rimasto ammaliato dalla sua bellezza. Ha una intelligenza che ammiro tantissimo, è assolutamente ambiziosa e riusciamo a parlare tanto e in maniera tranquilla anche di eventuali problemi“, ha raccontato Federico Nicotera.

Dunque, la coppia è più innamorata che mai. Nonostante ciò, però, non sono mancati i litigi. Carola ha raccontato, che fino ad ora, hanno avuto due discussioni forti: “Abbiamo litigato due volte. La prima perchè lui aveva l’ansia che potessi lasciarlo, la seconda perchè eravamo in autostrada e lui non voleva farmi guidare perchè molto premuroso, e io non gli ho rivolto la parola per mezz’ora”. L’ingegnere, però, ha subito replicando dicendo che il vero motivo per cui non voleva lasciarle la macchina era solo per una questione di premura, perché non voleva farla stancare. Insomma, normali disaccordi di coppia.