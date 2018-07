Uomini e Donne, riavvicinamento tra Nicolò Brigante e Marta? L’indizio

Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Marta Pasqualato sono in contatto tramite la sorella?

A distanza di mesi dalla scelta a Uomini e Donne, fa ancora notizia il rapporto tra Nicolò Brigante e Marta Pasqualato. Com’è noto l’ex tronista ha preferito alla studentessa di Medicina la modella Virginia Stablum, per poi mollarla dopo appena un mese di fidanzamento. Che il siciliano abbia ripensato a Marta? L’ipotesi non è da escludere. Nelle ultime ore Simona, la sorella di Nicolò, ha cominciato a seguire su Instagram la Pasqualato. Quest’ultima ha ricambiato il gesto. Pura casualità, semplice simpatia tra le due o c’è dell’altro? I fan più accaniti della coppia sono desiderosi di saperne di più – soprattutto perché in molti hanno sempre creduto in Nicolò e Marta – ma al momento i diretti interessati tacciono. Saranno loro i nuovi Marco Cartasegna e Soleil Sorgé?

Dopo la non scelta a Uomini e Donne, Marta Pasqualato si è avvicinata molto a Niccolò Federico Ferrari, l’ex corteggiatore di Nilufar Addati. In più di un’occasione si è parlato di flirt tra i due ma ad oggi il rapporto non è andato al di là della semplice stima e affetto. Qualche settimana fa Marta ha chiarito ai suoi follower di non voler parlare della sua vita privata perché piuttosto confusa e indefinita. Che in questa confusione rientri pure Nicolò Brigante? Del resto Marta non ha mai nascosto di essere stata male per “il palo” ricevuto dal catanese…

Uomini e Donne: le ultime parole di Virginia per Marta

In una recente intervista, Virginia Stablum ha però ribadito che Nicolò Brigante non è interessato minimamente a Marta Pasqualato. A detta della trentina, lo scopo del ragazzo era solo quello di ottenere il successo e non di certo l’amore. “Non penso sia una questione di Virginia o Marta. Nicolò è semplicemente focalizzato su se stesso e sui suoi desideri che vuole realizzare per sé nell’illusione di essere inclusivo con chi gli sta attorno. Io desideravo e desidero molto di più di questo”, ha detto Virginia.