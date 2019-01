Uomini e Donne: Sonia chiude definitivamente con Luigi e pensa già al trono

Uomini e Donne, Sonia Puglisi chiude definitivamente con Luigi Mastroianni: la corteggiatrice lascia il programma

Sonia Puglisi non ritornerà più a Uomini e Donne: è ufficiale. Il suo percorso come corteggiatrice di Luigi Mastroianni sembrerebbe essere arrivato al termine. Come facciamo a saperlo? Pochi minuti fa è stata lei stesso a confermalo. Dove e come? Su Instagram, dove ha deciso di rompere il silenzio e di parlare del suo percorso a Uomini e Donne (sottolineando il fatto di averlo portato a termine). Durante l’ultima registrazione del Trono Classico Sonia, insieme a Giorgia e Irene, aveva lasciato la trasmissione. A farle andare via tutte era stato Luigi in persona, che aveva detto di avere dubbi su di loro. La registrazione, difatti, era finita con le tre che abbandonavano il programma. Quello che è successo dopo, ovvero dietro le quinte, non lo sappiamo. È probabile che, a seguito della decisione, Mastroianni sia andato a cercare le ragazze per provare a chiarire. Qualcosa, però, deve essere andato storto con Sonia.

Evitando di saltare a conclusioni affrettate per quanto riguarda Giorgia e Irene, che stanno continuando a mantenere un profilo basso sui social forse perché richiamate da Luigi (ma questo probabilmente lo sapremo nella prossima registrazione del Trono Classico), possiamo dunque concentrarci su Sonia e le sue parole. A chi le ha chiesto se e quanto ci sia rimasta male per il modo in cui è finita con Luigi Mastroianni lei ha risposto: “Rimasta male? Abbastanza. Però tutto va come deve andare, quindi va bene così”. Il suo percorso a Uomini e Donne? “È stata una bella esperienza, tante emozioni positive e negative. Ma nel complesso non l’ho vissuta bene”.

Uomini e Donne: Sonia Puglisi pronta per il trono?

Sonia Puglisi, chiuso il capitolo Luigi Mastroianni, sarebbe pronta a ritornare a Uomini e Donne come tronista? Alle persone che stasera sui social glielo hanno chiesto lei non ha risposto apertamente. Il fatto che abbia ripostato più e più volte i messaggi dove veniva fatta questa richiesta, non dimostrandosi restia all’idea, sembrerebbe però far luce su un desiderio che, ormai, non sembra più tanto nascosto.