Nel pomeriggio di oggi è andato in scena uno scontro tutto social tra Jessica Antonini e Simone Florian, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne. Simone si è subito mostrato molto interessato a Jessica, che però è sempre apparsa molto più interessata a Davide. Non a caso è stato proprio Davide la sua scelta. Sembrava essere finito pacificamente questo trono, ma così a quanto pare non è. Jessica e Davide sono ancora fidanzati, innamorati e felici, ma oggi è rispuntato il nome di Simone. Nessun gossip, non si parla di tradimenti né di qualcosa di simile. Tutto è accaduto a causa di una battuta della Antonini sul suo ex corteggiatore.

Durante una diretta di Davide, infatti, Jessica è intervenuta nei commenti scrivendo: “Io dopo l’in bocca al lupo di Simone mi gratto”. Ovviamente lei stava scherzando, ma qualcuno non ha preso bene le sue parole e hanno subito girato lo screenshot al diretto interessato. Simone non ha reagito per niente bene e ha esordito su Instagram con un “Adesso parlo io”. Ha ritenuto di essere stato fin troppo educato fino a oggi e ha quindi scritto la sua verità.

Tra le sue stories è apparso quindi il suo messaggio in risposta alle parole di Jessica, che evidentemente non ha preso come una battuta ironica. Simone è stato molto duro e ha scritto di non aver più parole per descrivere la “pochezza e poca nobiltà d’animo” di Jessica. Ha poi affermato che lui ogni giorno ringrazia il cielo che ha fatto sì che Jessica abbia preso strade diverse dalla sua. E ha poi scritto:

“Quindi continuati pure a grattare che mi fai solo un grande favore. Penso e sono convinto di meritarmi tanto tanto di meglio, ho solo scansato un fosso!”.

Jessica non ha tardato molto nel rispondere e i fan hanno così assistito a un botta e risposta tra i due ex protagonisti del Trono Classico. La Antonini ha subito fatto notare che Simone ha avuto poca ironia e che su un’altra strada è stata portata dal suo cuore, e da nient’altro. Poi ha difeso Davide:

“La pochezza e la bassezza io l’ho vista solo nel leggere certe cose sul mio uomo… E certi tipi di allusioni. Che hai scansato un fosso non è manco tua, te l’hanno suggerita. Ci vuole originalità nelle cose”.

Nel messaggio Jessica ha ancora scritto di essere altrettanto certa che Simone meriti tanto, visto che è un bravo ragazzo, ma ha aggiunto che lei non è per tutti. Oggi si ritiene molto fortunata ad avere Davide al suo fianco e ha invitato il suo ex corteggiatore a sorridere un po’.