Uomini e Donne, Silvio: “Problemi di soldi? Io clochard benestante”

Venturato si svela in una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, spiegando qual è la sua situazione economica

Silvio Venturato di Uomini e Donne è finito di recente al centro dell’attenzione per via della fine della sua conoscenza con Donatella De Giorgio. Con quest’ultima si è affrontata la questione legata ai problemi economici. Ma andando con ordine, il cavaliere si svela sul nuovo numero del settimanale Uomini e Donne Magazine e dichiara di stare fisicamente molto bene. Emotivamente un po’ meno, visto che chiudere una frequentazione non è mai una cosa piacevole.

Attualmente Silvio sta cercando casa a Nettuno, dove ha intenzione di stabilirsi dopo aver lasciato Novara. Come ha svelato in studio Donatella, Venturato vive a casa di un amico. Oggi il cavaliere racconta che si tratta dello chef che ha lavorato nel suo ristorante. A Silvio piace molto Nettuno perché c’è il mare. Inoltre, vuole trasferirsi perché è pensionato e non ha alcun legame con nessuna città. Nonostante questo, precisa che Novara è comunque una città che tutt’ora gli piace.

Ha deciso, però, di trasferirsi quando ha chiuso la sua frequentazione con Gemma e ha iniziato una conoscenza con un’altra donna, fuori dal programma. Silvio è andato a vivere a casa di questa signora, lasciando il suo appartamento. La frequentazione è durata, però, un mese e così poi ha dovuto cercare un’alta sistemazione e ha scelto di stabilirsi a Nettuno, dal suo amico. Ma perché quella conoscenza fuori dal dating show si è conclusa?

“La popolarità che mi ha dato il programma (e che non mi aspettavo!) ha messo un carico di stress su quel rapporto. E poi c’era il labrador…”

A questo punto, Silvio di Uomini e Donne spiega cosa lo infastidisce di più del fatto che una dama possa avere degli animali in casa. Innanzitutto, precisa che anche lui ama i cani, tanto che ne ha avuti tre nella sua vita: un pastore tedesco, un maremmano e un labrador. Non sopporta, però, che “alcune persone dopo una certa età iniziano a trattare i cani come se fossero i loro compagni, cercano le coccole e l’affetto – persino i baci – che magari non trovano più in casa”.

Questo è ciò che non piace a Venturato, che non si sente a suo agio “a mangiare con il muso di un cane vicino, oppure a tenere un animale nel letto”. Ricorda che il labrador della donna che ha frequentato di recente era molto geloso. E tornando a parlare di Donatella, ammette che era da anni che non aveva “un rapporto così bello con una donna”.

Ed ecco che Silvio spiega qual è la sua situazione economica, di cui si è discusso con la De Giorgi:

“Ma io ho sempre avuto alti e bassi, non è mai stato un problema per me! Quando serve taglio le spese superflue e mi accontento. L’importante è stare all’interno di una coppia che si ama davvero. Ci sono passato, so che se un rapporto è forte la coppia resiste anche ai momenti no. Se credo in ‘due cuori e una capanna’? Assolutamente sì! Io mi considero un “clochard benestante”, che può permettersi di vivere dove vuole facendo quello che gli piace”

Per la donna della sua vita sarebbe disposto anche a lasciare Nettuno, la città che ha raggiunto perché ama il mare. “E se lei lavora ancora io posso cucinare e occuparmi della casa, anche se non stiro”, dichiara Silvio del Trono Over. Per il cavaliere la cosa importante è che si abbia la voglia di stare insieme.