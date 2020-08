Uomini e Donne, Sara scrive a Sonny: “Ti prego, andiamo a convivere”

Sara Shaimi fa sul serio con Sonny Di Meo. Dopo la scelta avvenuta lo scorso maggio a Uomini e Donne l’hostess ha pubblicamente chiesto al suo ex corteggiatore di andare a convivere. La 29enne è più che mai coinvolta in questa relazione amorosa che, seppur fresca, è più seria che mai. In una lettera pubblicata sul settimanale Di Più la giovane ha rimarcato l’importanza di questo sentimento e ha pubblicamente chiesto al nuovo fidanzato di andare a vivere insieme. Del resto non è facile portare avanti una relazione a distanza: Sara vive a Roma mentre Sonny è a Milano. Una distanza piuttosto lunga che pesa parecchio alla Shaimi, che sogna un rapporto più stabile e quotidiano.

Uomini e Donne: la lettera di Sara per Sonny su Di Più

Sara Shaimi è stanca del rapporto a distanza che sta portando avanti dalla scorsa primavera col nuovo fidanzato Sonny Di Meo. “Sono pochi mesi che stiamo insieme ma vivendo così lontani è difficile conoscerci bene, poi abbiamo tutti e due quasi trent’anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana”, ha rimarcato la Shaimi nella sua lunga missiva pubblicata sulla rivista di Cairo Editore. “Mi piacerebbe vivere con te un rapporto più stabile, condividere la quotidianità insieme, cosa che, come ben sai, non ho mai fatto con nessuno, perché ho sempre vissuto da sola”, ha aggiunto l’italo-indiana. Sonny accetterà la proposta di Sara?

Sara e Sonny di Uomini e Donne sono felici e affiatati

“Sonny è stata una vera sorpresa per me”, ha rimarcato Sara Shaimi. Grazie al periodo della quarantena l’ex tronista di Uomini e Donne ha capito che l’ex corteggiatore era la persona giusta. Nei mesi lontani dagli studi televisivi Mediaset ha capito di provare qualcosa di sincero e autentico per l’ex cameriere e così, senza pensarci troppo, lo ha scelto in una delle ultime puntate del programma di Maria De Filippi. “La convivenza potrebbe sembrare una scelta troppo azzardata ma io ho bisogno di te”, ha ribadito Sara.

Sara e Sonny di Uomini e Donne verso Temptation Island

In attesa di scoprire la risposta di Sonny, la coppia è in lizza per partecipare alla nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Edizione che, al contrario degli scorsi anni, non avrà alcun personaggio famoso nel cast. Scelta compiuta dalla produzione per non sovrapporsi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che andrà in onda nello stesso periodo. Le registrazioni partiranno a fine agosto in Sardegna, nello splendido resort Is Morus Relais.