Sara e Alessio lasciano insieme Uomini e Donne. Lui riesce a commuovere tutti i presenti in studio e anche i telespettatori a casa. Durante il loro racconto, Maria De Filippi è costretta a dire ‘basta’. Il motivo? I due iniziano a raccontare la loro conoscenza, rivelando di essersi scambiati inizialmente degli sguardi in studio. Lui è arrivato nel programma quando lei già aveva avviato un percorso con Armando Incarnato, che si è però concluso senza il lieto fine che lei sperava. Appena giunto in trasmissione, il cavaliere ha chiesto il numero a Carlotta e Sabina, ma ogni volta che arrivava in puntata si sentiva attratto solo da Sara, l’unica che ha conosciuto all’interno del programma.

A questo punto, hanno iniziato a uscire insieme e con grande sorpresa lui l’ha invitata, inaspettatamente, alle terme. Di sera si sono ritrovati a trascorrere il loro tempo in piscina, dove hanno fatto il bagno senza il costume! In biancheria intima, i due hanno iniziato a conoscersi. Di fronte a questo racconto, Gianni Sperti chiede ulteriori dettagli su quanto accaduto poi nella grotta delle terme! Ma la De Filippi non può permettere a Sara e Alessio di svelare altre informazioni intime riguardanti la loro conoscenza. Pertanto, chiede esplicitamente a entrambi di proseguire con il racconto, ma di evitare certi argomenti.

Sara, in realtà, apprezza l’intervento di Maria, visto che si sente non poco a disagio di fronte alla situazione che si sta creando in studio. Ed ecco che Alessio annuncia di avere una cosa importantissima da rivelare: vorrebbe viversi questa frequentazione fuori dal programma! In questo modo, il cavaliere chiede a Sara di viversi lontani dalle telecamere. Felice ed emozionata, la dama accetta con sicurezza.

Di fronte a quanto sta accadendo, tutti si emozionano in studio e, in particolare, Gianni fa notare: “Ogni tanto nel parterre c’è un uomo”. Dopo sole poche settimane di conoscenza e senza apparire più di tanto di fronte alle telecamere, Alessio chiede a Sara di fare questo passo.

La dama aveva attirato l’attenzione su di sé quando ammise in studio di essersi innamorata di Armando. Lo scorso 8 ottobre, al cavaliere napoletano riservò una dolcissima sorpresa, che però non ebbe il risultato sperato. Infatti, Incarnato con tristezza fu costretto a far presente a Sara che non provava gli stessi sentimenti.