Uomini e Donne Oggi, Sara Affi Fella: i video con dettagli piccanti non sfuggono ai fan, i commenti sui particolari bollenti

Sara Affi Fella, chiacchieratissima ex tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne, non smette di far parlare di sé. E stavolta non c’entra nulla l’amore naufragato in un baleno con Luigi Mastroianni, altro personaggio chiacchieratissimo uscito dal Dating Show di Maria De Filippi. Stavolta a far rumoreggiare i fan sono state una serie di Stories Instagram pubblicate dalla bella ragazza nata a Isernia in cui, a detta di alcuni, sarebbe apparsa troppo ‘bollente’ e svestita. La veste estiva da notte color carne con cui ha commentato l’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera, infatti, non è passata inosservata, così come non sono passati inosservati certi dettagli del fisico della giovane.

“Nelle storie stai un attimo con le tet..e di fuori, non si vede nulla ma poco ci manca… idem per le mutande. Magari non ti sei rivista, è un attimino brutto”, ha scritto una fan sotto il profilo Instagram della Affi Fella. Pure un’altra sua follower ha notato i particolari piccanti, senza perdere l’occasione di sottolinearli e chiederle il motivo: “Ma perché ti inquadri le tet..e quando fai le Storie?”. Un altro ancora, pur non prodigandosi in molte parole, ha ben reso la sua opinione al riguardo dei filmati: “Scostumata”. Da segnalare comunque che in molti si sono spesi in commenti positivi, sottolineando in particolar modo la bellezza dell’ex tronista.

Uomini e Donne Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella: altre frecciatine tra i due ex?

Gli appassionati di Uomini e Donne ben conoscono la rapida parabola d’amore che hanno vissuto Sara e Luigi una volta spentisi i riflettori del programma. Così come conoscono bene i botta e risposta di cui si sono resi protagonisti una volta ufficializzata la fine della fulminea love story. E a proposito di frecciatine e commenti pungenti, pare che ieri Mastroianni sia tornato a lanciare dei messaggi pepati alla sua ex, mentre commentava la puntata del bollente reality estivo di Canale 5, Temptation Island.