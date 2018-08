Uomini e Donne, Sara Affi Fella fuori dal cast del Grande Fratello Vip

Uomini e Donne: Sara Affi Fella non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip

Ebbene si, tra i nomi riportati da TvBlog degli ormai ufficiali concorrenti del Grande Fratello Vip, ecco che, misteriosamente, non appare quello di Sara Affi Fella. Per quale motivo l’ex tronista di Uomini e Donne, quasi data per certa, ora non partecipa più? Risposte che probabilmente troveremo nei prossimi giorni sul web e sui vari social. O, addirittura sarà la stessa ragazza a fornirci informazioni dirette. Oltre alla ragazza dai capelli ricci, sembrano essere stati esclusi anche Garcia Polanco e Gustavo Rodriguez, nonchè padre di Belen e Cecilia. Super confermati, invece, il bel Francesco Monte, l’attore comico Maurizio Battista, le gemelle soprannominate ‘Donatella’, ovvero Giulia e Silvia Provvedi.

Un GFVIP pieno di tante e varie personalità

Su TvBlog appare assolutamente certa anche la presenza dello sportivo Fabio Basile, Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi, Giulia Salemi ed Ivan Cattaneo. Cast che più o meno avevamo anticipato nelle scorse settimane. Oggi, questo, tra un colpo di scena e l’altro appare leggermente cambiato. Fra tutti, quello che fa più scalpore è sicuramente, come detto prima, quello di Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi sul trono di Uomini e Donne e lei a casa a guardarli da sul divano? Chissà se Sara avrebbe fatto meglio a prendere parte al Grande Fratello Vip!

La nuova edizione di Grande Fratello Vip tra un colpo di scena e l’altro

Ad essere ufficializzato nelle scorse ed ultime ore anche l’ex vincitore dell’Isola Dei Famosi, Walter Nudo. Lontano dalla tv per molto tempo, l’attore sceglie un’esperienza più che forte per riapparire. Dunque, visti i continui capovolgimenti di fronte, non ci resta che attendere l’avvio della nuova edizione del Grande Fratello, versione Vip, che tra l’altro non ha ancora una data precisa di inizio. Ilary Blasi sarà più che pronta all’ennesimo debutto in casa e, i concorrenti entusiasti e carichi al massimo del dicibile. Peccato per l’assenza di alcuni.