Uomini e Donne, disastro Samuel: scherzo con Juan finisce male, Gianni interviene

Samuel Baiocchi e Simonetta, a Uomini e Donne uno scherzo non gradito

Finalmente abbiamo visto andare in onda il confronto tra Samuel Baiocchi e Simonetta che – come forse qualcuno di voi già ricordava dalle anticipazioni – prevedeva che lei lamentasse uno scherzo fattole dal primo. Così è successo, e a dirla tutta, come gli opinionisti e il pubblico, non comprendiamo come mai la donna abbia reagito male. Di che parliamo? Ve lo diciamo subito, anticipandovi sin da ora che in mezzo c’è Juan Luis Ciano. Lo scherzo di Samuel consisteva nel fingersi Juan Luis e chiamare Simonetta da un altro numero; cosa che effettivamente ha fatto senza pensare però che Simonetta avrebbe reagito malissimo.

Uomini e Donne, Samuel senza parole: Simonetta esagera

“Le dico – queste le parole di Samuel parlando a un certo punto dello scherzo – due ca…ate… niente di che, vedo che lei in quel momento lì forse si spaventa, quindi cosa faccio? Con il numero mio di telefono, sempre facendo la voce di Juan, gli faccio sapere che sono io e che era uno scherzo innocuo”. Simonetta non ha reagito per niente bene, tant’è che gli opinionisti si sono insospettiti: “Sei pesante, non mi sembra una così grave…”, ha commentato ad esempio Gianni Sperti chiedendole se per caso ci fosse qualcos’altro sotto. Niente di niente invece; semplicemente Simonetta non era particolarmente interessata a Samuel, anche se a dirla tutta a noi è sembrata realmente indispettita.

UeD, i dubbi di Simonetta: “Lo ha fatto per mettermi alla prova!”

“Secondo me – ha dichiarato a un certo punto – lo ha fatto per mettermi alla prova!”. Questo sì che sarebbe stato grave, ammettiamolo. Perché nel caso Samuel avrebbe dimostrato di essere troppo possessivo e paranoico. Cosa che ci sembra strana, visto che lo conosciamo da parecchio tempo, e comunque è stato lui stesso a smentire tutto. La conoscenza tra i due è ormai finita, e a uscirne male è stata soprattutto lei, accusata com’è stata di aver esagerato e di aver preso troppo seriamente uno scherzo innocuo. Chissà se fra i due ci sarà ancora qualche contatto…