Rosa Perrotta si è duramente sfogata su Instagram dopo uno spiacevole episodio che l’ha vista coinvolta, suo malgrado. L’ex tronista di Uomini e Donne era in bicicletta per le strade di Milano oggi pomeriggio e si è trovata a passare accanto a un set. Pare stiano girando un film per Netflix e pedalando accanto alla troupe di queste riprese ha ricevuto commenti decisamente sgradevoli. A ogni metro che percorreva in bici, uomini e ragazzi di tutte le età che erano lì cercavano di attirare la sua attenzione in modo poco carino. Per esempio urlandole un “bambola” ma anche un “amore”. Un atteggiamento che ha fatto molto arrabbiare Rosa: una donna deve essere libera di camminare senza doversi ritrovare oggetto di attenzioni indesiderate.

“Ma come cavolo siete educati? Possibile che nel 2021 una donna ancora debba sentire queste porcate per strada?”, queste le parole di Rosa. Si è chiesta come sia possibile che ancora succedano cose del genere. E ancora: “Gente che si permette di trattarmi come un cane. Tu mi stai violando, mi stai violentando anche così”. L’ex tronista ha anche aggiunto altro al racconto, stavolta scrivendolo sui video. Ha fatto notare che nessuno dovrebbe pensare che queste attenzioni, queste avances siano gradite, che nessuno dovrebbe sentirsi legittimato a comportarsi così con una donna. “Li ho mandati a ca…re e anche poco gentilmente”, ha scritto a proposito della sua reazione.

A distanza di un paio d’ore da questo sfogo a caldo, Rosa ha scritto un ulteriore sfogo tra le sue stories su Instagram. Si sarà calmata? No, anzi era ancora più arrabbiata di prima. Ha letto le risposte alle sue storie e si è accorta che molte donne vivono spesso queste stesse situazioni e che questo atteggiamento maschile è purtroppo troppo comune. Non sono episodi sporadici e accomunano molte donne. Ha inoltre scritto che quando poi gli uomini hanno questo atteggiamento quando sono tutti insieme, è ancora peggio. “Già sopportare certi sguardi pesanti come macigni è ingiusto, quando ci aggiungono le paroline poi pura poesia”, ha aggiunto.

Quindi Rosa ha fatto una serie di riflessioni per terminare il suo sfogo. Per esempio ha scritto che sono le donne a decidere da chi farsi corteggiare e che gli apprezzamenti non richiesti non vanno bene. Nel secondo punto ha precisato che alcune parole possono imbarazzare e disgustare una donna, per cui è decisamente meglio evitare. A tal proposito ha detto: “Siamo libere di entrare al bar senza sentirci aliene o meglio l’oggetto dei vostri desideri”. Infine, ha fatto sapere a questi uomini che non sempre i loro aggettivi e i loro “wow” sono lusinghe, seppure per loro potrebbero sembrare tali. Un messaggio che si spera arrivi forte e chiaro a quegli uomini che hanno queste sbagliatissime abitudini.