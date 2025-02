Uomini e Donne, Roberta di Padua parla della crisi. Lui toglie le foto

Da giorni si rincorrono le voci di una possibile crisi della coppia. Stiamo parlando di Roberta di Padua e Alessandro Vicinanza. I due si sono conosciuti nel parterre di Uomini e Donne. Dopo svariate vicissitudini sono usciti dal programma condotto da Maria De Filippi per coronare il loro sogno d’amore. Pochi giorni fa hanno persino festeggiato un anno di relazione. Ma poi qualcosa non ha funzionato. I due sono parzialmente spariti dai social e non hanno più pubblicato foto insieme. Si sa che, oggigiorno, il metro per misurare se una love story stia procedendo bene, sono i social. Così la mancata presenza di baci appassionati incorniciati da sfondi mozzafiato ha fatto pensare al peggio. Ma poi è arrivata la smentita.

La coppia ha infatti postato alcuni scatti d’amore du Instagram. Ponendo fine, così, ai numerosi sospetti. Quindi è bene ciò che finisce bene… Direte voi! Eh no perché queste foto sono sparite e oggi Roberta Di Padua ha voluto dare qualche spiegazione in più. “È giusto fare chiarezza…” Questo il preludio pubblicato dall’ex dama che anticipa un video in cui la ragazza spiega con esattezza come stanno le cose. Da premettere che un video in cui si espone da sola già la dice lunga. Ma veniamo al racconto di Roberta.

Roberta sui social racconta cosa sta succedendo alla coppia

L’ex dama del trono over afferma quanto segue: “Volevo chiarire delle notizie che sono uscite… ci tenevo a dire che io vivo una storia normale e quindi ci sono dei momenti in cui ci capiamo e altri in cui non ci capiamo. Poi però l’intelligenza e i sentimenti portano a superare certi momenti”. Poi la Di Padua continua: “Preferisco stare in silenzio e poi ritrovare un’armonia. Non lo faccio per hype. Qualsiasi notizia, bella o brutta, la saprete sempre da me. Non ho mai avuto bisogno di terze persone per dar voce ai miei pensieri…”.

Mentre Roberta si espone e chiarisce la situazione attuale, Alessandro Vicinanza replica in maniera più criptica. E qualcosa di strano succede… Infatti una foto recente della coppia sparisce dalla bacheca Instagram. Una foto dei due mentre si baciano a Napoli. Poi lui pubblica una sibillina frase: “Sei per chi ha visto il peggio di te e per te stravede lo stesso…”.

Molti utenti chiedono a gran voce di rivederli nel programma condotto dalla De Filippi. Chissà se Roberta e Alessandro stiano davvero pensando di rientrare a Uomini e Donne. E se lo faranno, sarà da single o come coppia ufficiale e consolidata? Staremo a vedere cosa gli riserva il futuro.