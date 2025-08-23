Uomini e Donne riparte: prime registrazioni e il ritorno di Gianmarco

A breve cominceranno le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne. Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni dovrebbero cominciare il 27 e il 28 agosto. Ma sappiamo anche che le prime puntate saranno incentrate, principalmente, sulle coppie dell’ultima edizione di Temptation Island. Solo in un secondo momento, invece, cominceranno ufficialmente il trono classico e quello over. Dietro le quinte del programma ritroveremo un volto noto della scorsa edizione. Infatti pare proprio che Gianmarco Steri lavorerà come hair stylist per il programma di Maria De Filippi. E chissà che anche su di lui non avremo notizie interessanti.

Steri e Cristina sono oggetto, continuamente, di critiche da parte del pubblico. Lei è sempre stata accusata di essere falsa e soprattutto di non essere realmente interessata a Gianmarco ma alla fama che da lui potrebbe derivare. E Gianmarco, inizialmente tanto amato dal pubblico, sembra essere anche lui accusato di falsità. Probabilmente il pubblico da casa e dai social si aspettava che la scelta fosse Nadia Di Diodato. La classica ragazza semplice e genuina, anche se piuttosto “precisina”. Ma il parrucchiere di Centocelle non si è fatto influenzare dalla gente e ha voluto scegliere col cuore. Così ha optato per Cristina. Ma oggi, malgrado sia passato del tempo, la coppia ancora non convince e ogni mossa sembra l’abbiano studiata a tavolino.

Gianmarco e Cristina non convincono: ecco i motivi

Mancanza di chiarezza, allontanamenti continui e vacanze separati. La neo coppia uscita da Uomini e Donne proprio non riesce a convincere il pubblico. Lei sempre impostata nelle foto e lui spesso da solo con gli amici. In molti sostengono che quella di Gianmarco e Cristina sia solo una mossa strategica per ottenere un ritorno mediatico ed economico. A differenza di Martina e Ciro che sono seguitissimi e molto amati, il parrucchiere e la Ferrara ricevono giudizi piuttosto pesanti.

Malgrado la difficile situazione, Gianmarco risponde sempre con educazione. Anche a chi lo attacca pesantemente. Usa l’ironia come arma di difesa e cerca di dissipare gli attriti. Persino Martina e Ciro, più essendo molto amati, fanno davvero fatica a gestire i vari fandom. Ogni qual volta i due si dividono c’è sempre qualcuno pronto a chiedere e ad insospettirsi. Non deve essere facile convivere con un’ombra mediatica che spia ogni passo della coppia. Per questa ragione dobbiamo fare “chapeau” sia a Steri che alla Ferrara per non essere mai andati oltre il limite. Pur avendo il pubblico, spesso e volentieri, contro.

Chissà se oltre a stare dietro le quinte di Uomini e Donne, Gianmarco deciderà anche di confrontarsi con il pubblico e raccontare la sua storia con Cristina. Noi, in attesa che cominci la nuova edizione, prepariamo i pop corn!