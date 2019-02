Uomini e Donne registrazione, Luigi e Ivan: anticipazioni villa e scelta

Uomini e Donne anticipazioni, Luigi e Ivan: il weekend in villa e la scelta finale

Venerdì 22 Febbraio 2019 andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi. E mentre il pubblico attende la nuova speciale puntata in prima serata di Uomini e Donne, la redazione del Trono Classico lavora al weekend in villa degli altri due. Anche Luigi e Ivan si apprestano a concludere il loro percorso all’interno del programma di Maria De Filippi. Il Vicolo delle News rivela in grande anteprima che Mastroianni e Gonzalez hanno già registrato i loro ultimi momenti insieme alle corteggiatrici prima della festa al castello. Le riprese della scelta finale sembrano invece essere attese per la prossima settimana. Intanto, cerchiamo di capire cosa è accaduto tra i tronisti e le ragazze.

Luigi ha deciso di concludere la sua avventura da tronista insieme ad Irene e Valentina. Ivan ha invece scelto di portare fino alla fine Sonia e Natalia. Per entrambi i weekend in villa non sembrano esserci state clamorose sorprese. A quanto pare, c’è da aspettarsi molto di meno di ciò che è andato in onda durante la speciale puntata dedicata a Teresa Langella. Mentre oggi sembra si sia finito di ultimare le registrazioni del pre-scelta dello spagnolo, Mastroianni si apprestava a condividere alcuni momenti di spensieratezza insieme al suo amico Giordano Mazzocchi. I due sono stati beccati da svariati fan del Trono Classico e pare che abbiano chiesto a più persone un parere su chi avrebbe dovuto scegliere il bel siciliano.

Uomini e Donne, Luigi e Ivan pronti alla scelta: nessuno eclatante sorpresa

Luigi e Ivan hanno trascorso del tempo in SPA insieme alle corteggiatrici e proprio da queste ultime hanno ricevuto qualche piccola sorpresa. Nonostante ciò, ancora non sono venute a galla anticipazioni più precise su possibili preferenze e decisioni finali sulla scelta. In tutto ciò, pare che Mastroianni e Gonzalez saranno protagonisti della stessa puntata serale di Uomini e Donne.