Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, Luca Daffrè preferisce Giulia Cavaglia: la frecciatina di Angela Nasti

Angela Nasti e Giulia Cavaglia, a poche settimane dall’inizio del loro trono, si stanno già contendendo un corteggiatore. Lui è Luca Daffrè, tentatore a Temptation Island ed corteggiatore di Teresa Langella fino a qualche tempo fa. A chiamare Luca al Trono Classico è stata Angela Nasti, che si è detta interessata a conoscerlo. Il ragazzo, però, ha anche attirato l’attenzione di Giulia Cavaglia che, non appena ha preso posto sul suo trono, ha invitato il corteggiatore ad uscire con lei in esterna. Luca, fin da subito, si è detto indeciso e, quindi, intenzionato a conoscere entrambe le ragazze per poter arrivare senza rimorsi ad una scelta finale. Se la cosa inizialmente stava bene sia a Giulia che ad Angela oggi, come si legge dalle anticipazioni del Vicolo delle news, la Nasti non sembrerebbe più tollerare l’atteggiamento del suo corteggiatore. Ad infastidirla ulteriormente, inoltre, è stato poi un video mostrato in puntata.

Luca Daffrè, subito dopo la registrazione della scorsa settimana, ha chiesto di poter vedere Giulia. Con lei si è chiarito dopo alcune osservazioni fatte dalla tronista nei suoi confronti (che aveva detto che lo considerava poco sincero e, quindi, più affine ad Angela). L’incontro in camerino tra i due, comunque, è andato bene. Luca, alla fine, ha detto di apprezzare molto i modi di fare di Giulia. Preferisce lei rispetto ad Angela, perché la trova più matura e meno indisponente della napoletana. Quest’ultima allora, chiamata a dire la sua sull’esterna, non è certo rimasta in silenzio e, sia a Giulia che ad Luca, ha mandato delle frecciatine che non sono passate inosservate ai presenti in studio. Angela Nasti, in puntata, infastidita dalle parole sentite durante il chiarimento avvenuto tra Giulia e Luca, ha accusato quest’ultimo di fare il furbo e di stare un po’ giocando a fare l’indeciso.

Uomini e Donne anticipazioni: la frecciatina di Angela Nasti a Luca Daffrè e Giulia Cavaglia

Angela Nasti, rivolgendosi a Maria De Filippi, avrebbe in fine detto che, secondo lei, fuori Luca non avrebbe mai guardato una come Giulia. La Cavaglia, pur non apprezzando il modo in cui Angela ha espresso il suo concetto, si è detta comunque d’accordo su questo punto. Quando poi Daffrè ha dichiarato di aver rinunciato a dei lavori per poter conoscere la ragazze (dimostrando in questo modo il suo interesse), la Nasti ha di nuovo risposto a tono. Stare a Uomini e Donne vuol dire avere maggiore visibilità il che, per un modello come lui, equivale a lavoro e a maggiori opportunità professionali in futuro.