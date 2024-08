Uomini e Donne, Rai copia il format? Reazione di De Filippi shock

Correva il 16 settembre 1996 quando Mediaset ha visto per la prima volta la messa in onda di Uomini e Donne su Canale 5. Al timone Maria De Filippi, che ancora oggi dopo quasi trent’anni conduce il programma in modo magistrale. Ed è inutile negarlo: il format funziona benissimo. Mai un flop di ascolti e mai a rischio di cancellazione, il famoso dating-show è a dir poco perfetto perchè ognuno ha il suo ruolo, a partire da Tina Cipollari con le reazioni più calde e Gianni Sperti, opinionista più pacato ma anche puntiglioso.

Insomma, lo share è sempre altissimo. Tanto alto che pare che anche la Rai abbia ben pensato di copiarlo, proprio quest’anno. Ebbene sì, i canali coperti dal canone trasmetteranno un programma sulla falsa riga di Uomini e Donne condotto da Mara Venier. Titolo? “Le stagioni dell’amore“. Secondo i primi rumor si tratterebbe di una versione over di Uomini e Donne, senza quindi i ragazzi giovani sul trono.

Le stagioni dell’amore di Mara Venier: format e anticipazioni

Il nuovo show di Zia Mara sarà strutturato in modo leggermente innovativo rispetto a UeD, perchè i single si incontreranno tramite degli “avatar” più giovani. I concorrenti (over) si esprimeranno quindi tramite una versione più giovane di sè stessi, con l’obiettivo di mantenere viva la gioventù.

Protagonisti del programma saranno solo single over 60, tutto dedicato alla terza età. Andrà in onda tutti i sabati pomeriggio a partire dal 9 novembre alle ore 14.00. Si potrebbe dire che Le Stagioni dell’Amore è una specie di esperimento sociale per socializzare sotto il punto di vista sentimentale tramite la parte più giovane dei single.

Ma come ha reagito Maria De Filippi a tutto questo? Come ha riportato Nuovo Tv, secondo le voci provenienti da chi gravita intorno alla conduttrice sembrerebbe abbia reagito con stupore:

“Maria non se lo aspettava, è stupita. È convinta però che sarà qualcosa di diverso dal suo Uomini e Donne”

Oltretutto, secondo quanto riporta sempre il settimanale Nuovo Tv, pare che ci sia in palio un possibile trasferimento di Gemma Galgani, che passerebbe dunque da Uomini e Donne al nuovo programma ad esso ispirato di Mara Venier. Si dice che potrebbe ritornare in tv da novembre insieme a Giorgio Manetti, con il quale nei tempi d’oro del loro amore teneva incollati 3 milioni e mezzo di telespettatori allo schermo.

Di certo sarebbe una mossa davvero furba, e il pubblico sa già che data la grande amicizia tra Mara e Maria De Filippi, nessuna di loro due coverà rancore. Certo, la Rai ha deciso di copiare Uomini e Donne in modo abbastanza palese ma si sa: “I buoni artisti copiano, i grandi rubano“.