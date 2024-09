Uomini e Donne, perchè ci piace così tanto? I 5 motivi inaspettati!

Perchè ci piace tanto Uomini e Donne? Dal 16 settembre 1996 Maria De Filippi ha dato vita ad uno di quelli che sarebbe poi diventato il programma di maggior successo di Mediaset, in particolare di Canale 5. La sua idea era quella di creare una sorta di talk show in cui si discutesse di “tematiche giovanili“, in modo da dare spazio al confronto tra persone adulte. Qualche anno dopo, nel 2001, il format è nettamente cambiato, diventando più simile a quello che vediamo oggi, ovvero un luogo in cui uomini e donne possono trovare l’amore della propria vita. Ma perchè Uomini e Donne ci piace così tanto? Ecco i 5 motivi principali!

1. Entra nella tua casa all’orario perfetto

Di certo, oggi Uomini e Donne è diventato quell’appuntamento fisso a cui non si può proprio rinunciare. Entra nelle case degli italiani (anche se è seguito pure all’estero) ogni giorno alle 14.45 e finisce alle 16, la perfetta fascia oraria per un piccolo riposino pomeridiano dopo pranzo. In effetti, a quell’ora stanno per iniziare i programmi cult come Pomeriggio5 e La vita in diretta.

2. Ci permette di “spettegolare”

Smontiamo lo stereotipo secondo il quale spettegolare sia sempre sbagliato. Per quanto riguarda Uomini e Donne, c’è il pieno consenso sullo “speteguless“! I partecipanti sono lì proprio per quello: creare storie coinvolgenti che facciano parlare il pubblico. Farsi gli affari degli altri non è sempre sbagliato, soprattutto se lo si fa per rilassarsi e svuotare un po’ la mente dagli impegni quotidiani. Uomini e Donne nasce un po’ anche per fare compagnia ai telespettatori!

3. Maria De Filippi maestra di vita

Come non amare Maria De Filippi? Non c’è dubbio: la conduttrice è preparatissima ed è sempre capace di entrare nella psiche di ogni personaggio. Garbata e severa quando serve, Queen Mary è insostituibile sotto ogni punto di vista. E poi, diciamocelo: tutti guardiamo Uomini e Donne anche per lei, seduta sui suoi affezionati scalini in mezzo al pubblico.

4. Ci aiuta ad immedesimarci nei protagonisti

Ognuno di noi ha vissuto grandi e piccole storie d’amore e ognuno di noi si è confrontato con alcune dinamiche fastidiose e complicate. Peggio ancora, qualcuno ha dovuto far fronte a un tradimento inaspettato, mentre i più fortunati hanno vissuto il tanto agognato colpo di fulmine. Guardare le vicende di Uomini e Donne ci fa sentire partecipi e coinvolti, come fossimo anche noi al centro studio o tra il pubblico.

5. Fa tanto ridere

Grazie alla presenza di Tina Cipollari e di alcuni personaggi indimenticabili dei rispettivi parterre, Uomini e Donne è il perfetto “svuota-mente” quando abbiamo avuto una giornata storta. Del resto, l’opinionista romana non smette mai di regalare grasse risate, soprattutto nei suoi sfoghi contro Gemma e contro i suoi “capri espiatori” del momento. Forse Uomini e Donne ci piace tanto proprio per questo: fa arrabbiare ma ci lascia sempre con una risata e con dei meme pazzeschi!