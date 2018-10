Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi contro gli ex protagonisti della trasmissione: ecco perché non hanno più contatti con loro

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi dopo Uomini e Donne. A quasi un anno dalla scelta, infatti, i due (recentemente) hanno deciso di andare a convivere e, ad oggi, sembrano molto convinti e sicuri di questa decisione. La coppia, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, ha ribadito a tal proposito di stare vivendo un momento felice e di volersi impegnare a far funzionare le cose. La stessa fortuna, però, a Uomini e Donne i due pare non l’abbiano avuto con le amicizie nate all’interno del programma. Con molti ex protagonisti della trasmissione, conosciuti durante il loro percorso, Angela e Paolo infatti non si sentono più.

Il motivo? “Non sappiamo spiegarci il perché” ha affermato la Caloisi. “Molti una volta finito il programma pensando di essersi lanciati nello star system” ha spiegato poi l’ex corteggiatrice “Smettono di comportarsi come facevano durante la trasmissione e si allontanano”. Sulla questione, durante l’intervista, dice la sua anche Crivellin. “Sia io che Angela in questi casi preferiamo chiudere i rapporti” ha dichiarato lui “E allontanarci come naturale conseguenza”. Chi siano, di fatto, le persone che li hanno delusi però sia Angela che Paolo non lo dicono. Nessun nome o frecciatina palese, solo considerazioni generali che, oggi, hanno comunque attirato l’attenzione dei lettori.

Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi sempre più innamorati: smentite categoricamente le voci sulla presunta crisi

Qualche tempo fa, soprattutto sui social, girava voce di una possibile crisi tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Oggi, soprattutto a fronte degli ultimi sviluppi, possiamo smentire categoricamente questa ipotesi. La convivenza, infatti, rappresenta sicuramente un passo importante per i due. Paolo, a tal proposito, ha infatti ribadito: “Sono sempre stato contro la convivenza e non pensavo sarebbe arrivato presto, nella mia vita, questo momento. E invece con Angela mi sento pronto per fare questo passo, perché credo sia la persona giusta”. Se non è amore questo.