Uomini e Donne: Nilufar Addati e Vittoria Deganello hanno fatto pace

Uomini e Donne: pace fatta tra Nilufar e Vittoria Deganello, le ex corteggiatrici di Mattia Marciano

Pace fatta tra Nilufar Addati e Vittoria Deganello, le due ex corteggiatrici di Mattia Marciano a Uomini e Donne. Dopo la fine del suo Trono alla corte di Maria De Filippi, l’italo-persiana è entrata nella stessa agenzia di spettacolo di Vittoria. E le due hanno avuto modo di confrontarsi, chiarirsi e appianare le divergenze del passato. Quando entrambe si contendevano il bel dentista napoletano, con numerose frecciatine e critiche tra le due. Oggi i rapporti sono totalmente distesi, tanto che Vittoria e Nilufar si sono concesse una diretta insieme su Instagram. Un modo per dimostrare ai follower di entrambe che nella vita si può sempre voltare pagina e trovare un punto di incontro con gli altri.

Molto probabilmente Nilufar si è chiarita in questi giorni pure con Mattia Marciano. Quest’ultimo, proprio come l’Addati e la fidanzata Vittoria, fa parte della The One Celebrity. Al momento però Nilufar e Mattia non si sono mostrati insieme. Un segno di rispetto soprattutto per i rispettivi fidanzati. Marciano è di nuovo felice con Vittoria dopo la crisi che li h colpiti qualche mese fa, mentre Nilufar è più che mai serena accanto a Giordano Mazzocchi, il corteggiatore scelto a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Nilufar e Vittoria nella stessa agenzia

Non è la prima volta che due ex rivali di Uomini e Donne diventano amiche grazie all’agenzia che cura entrambe. Qualche anno fa Camilla Mangiapelo e Martina Luchena, ex corteggiatrici di Riccardo Gismondi, hanno messo da parte i loro rancori e sono riuscite ad andare avanti per il bene di tutti.