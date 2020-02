Uomini e Donne oggi, sfilata scoppiettante: Gemma ha un mancamento

Uomini e Donne oggi, una sfilata emozionante: Massimiliano conquista tutti, Gemma commossa

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi con la puntata del Trono Over. Il programma manda in onda la sfilata dei cavalieri, registrata lo scorso 4 gennaio. Gli uomini del parterre maschile sfilano sulla passerella con il tema L’uomo che non deve chiedere mai e non mancano, naturalmente, i colpi di scena. I primi a entrare in scena sono Enzo e Jean Pierre, seguiti da Mattia e Marcello, vestito in stile dandy con pantaloni scozzesi. Ad attirare tutta l’attenzione dei presenti in studio è, però, Massimiliano. Quest’ultimo sale sulla passerella imitando Richard Gere in Ufficiale e gentiluomo, ma non è il look a catturare l’interesse del pubblico e delle dame. Il cavaliere prende in braccio Arianna e la bacia sul collo. Non solo, l’uomo fa fare alla dama il giro dello studio, finendo dietro le quinte. Di fronte a questa scena, Gemma Galgani non riesce a trattenere la commozione, tanto che sembra avere un mancamento. Tina Cipollari non può non approfittare della situazione e chiamare nuovamente il dottore in studio.

La dama torinese viene stesa sulla passerella, dove il medico cerca di riprenderla. Oggi Massimiliano fa un altro gesto molto speciale: prende in braccio anche la dama torinese e le fa fare il giro dello studio. Dopo questo momento, Gemma pare essersi finalmente ripresa. A scaldare gli animi delle donne in studio ci pensa, invece, Erik. Quest’ultimo sceglie di sfilare vestito da operaio, con dei jeans stretti, gli stivaletti, la camicia arrotolata e l’elmetto. Oggi vedremo sfilare anche Enzo, il quale imita James Bond. Al termine della sfilata, il pubblico e i presenti in studio scoprono chi è il vincitore. Ricordiamo che abbiamo già assistito alla sfilata delle dame, dalla quale è uscita vincitrice Pamela Barretta.

Oggi Uomini e Donne: siparietto tra Gemma e Tina, Massimiliano vince la sfilata

Una sfilata davvero scoppiettante, che riesce a rendere protagonista anche Gemma. Naturalmente, Tina riesce a creare un nuovo e divertente siparietto, insieme alla dama torinese e grazie alla complicità di Massimiliano. A vincere la sfilata dei cavalieri è proprio quest’ultimo. L’uomo riesce davvero a conquistare tutti oggi sulla passerella.