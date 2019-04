Uomini e Donne oggi: Luca Daffrè si dichiara, lite tra Angela e Giulia

Oggi Uomini e Donne: Luca Daffrè si dichiara per Angela Nasti

Dopo l’arrivo in studio di Lorenzo e Claudia, che insieme sono felicissimi, si passa ai troni di Angela e Giulia. Entrambe le troniste di Uomini e Donne hanno deciso di non portare in esterna Luca. Nonostante ciò, Daffrè chiede di vederle per poter poi prendere una decisione definitiva su chi continuare a corteggiare. L’uscita con la Nasti non va bene. Lei arriva arrabbiata e alla fine discutono e si lasciano in malo modo. Con la Cavaglia va tutto a meraviglia e insieme sembrano trovarsi davvero a loro agio. Tornati in studio, il corteggiatore decide di dichiararsi definitivamente per Angela perché ammette di aver pensato solo a lei nei giorni dopo l’esterna.

In studio si apre così un battibecco tra le due troniste a causa delle parole della Nasti. Gianni Sperti interviene e dichiara che crede non sia giusto lasciar passare l’idea che Angela sia la tronista più bella e Giulia la più intelligente. Nonostante ciò, la Cavaglia non sembra essere infastidita e dice di non voler perdere tempo con certe chiacchiere. Va poi in onda l’esterna tra la non scelta di Lorenzo e Alessandro. La ragazza ammette che ad oggi non riesce a vederlo come suo futuro fidanzato ma, allo stesso tempo, non vuole ancora eliminarlo. L’uscita tra Giulia e Manuel va benissimo, tant’è che la tronista chiede anche di spegnere le telecamere. Tornati in studio, Giulio attacca il rivale e la Cavaglia non approva tale atteggiamento. La tronista lo invita infatti a pensare un po’ di più a lei piuttosto che agli altri.

Uomini e Donne: Angela cotta di Fabrizio?

Una volta andata in onda l’esterna tra Giulia e Giulio, Lorenzo Riccardi prende la parola e commenta un po’ la situazione del trono della Cavaglia. Successivamente, si passa all’uscita tra Angela e Fabrizio. I due stanno benissimo e lei sembra essere letteralmente cotta del corteggiatore. Nonostante ciò, Gianni Sperti interviene e rivela di non essere convinto dell’interesse di lui nei confronti della Nasti.