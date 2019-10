Uomini e Donne oggi: un ritorno inaspettato, Sara dubbiosa

Oggi Uomini e Donne, Trono Classico: Javier torna a corteggiare Sara, lei non lo vuole

Dopo aver parlato delle prime due coppie di Temptation Island Vip e dopo aver visto le esterne di Veronica con i due tronisti, al Trono Classico di Uomini e Donne si passa a parlare delle due donne. Giulia è uscita con Alessandro. La loro esterna è soprattutto di conoscenza. In un secondo momento, la ragazza rivela di credere di non essere una ragazza che il corteggiatore avrebbe notato in altre circostanze. Secondo la tronista, lui è veramente troppo bello per essere realmente interessato ad una come lei. Tutto ciò comporta a veramente poca fiducia. Nonostante ciò, però, la ragazza decide comunque di continuare a portarlo fuori per conoscerlo un po’ meglio e per dargli una chance.

Si passa poi a Sara. Maria De Filippi fa sapere che, dopo la scorsa registrazione, Javier ha chiesto di vedere la tronista. La redazione non ha permesso al ragazzo di incontrarla, ma lo ha invitato a presentarsi in studio per parlare con lei davanti a tutti gli altri. Oggi, il corteggiatore entra e si siede davanti alla giovanissima ragazza. Lui spiega i motivi per cui non ha parlato della ragazza della segnalazione e ribadisce di essere molto interessato a continuare a conoscere e corteggiare Sara. La maggior parte delle persone consiglia alla tronista di dare al giovane un’ultima possibilità. Seppur le piaccia molto, la diretta interessata decide di non trattenerlo in studio e di volerci pensare ancora un po’.

Uomini e Donne: Giulio annoiato da Sara

Giulio è uscito anche con Sara. La loro esterna sembrava essere partita molto bene, ma poi qualcosa va storto. Lui pare non credere moltissimo alle parole e ai gesti di lei e così va via senza dare troppe spiegazioni. In studio si torna a parlare anche di Veronica. La corteggiatrice balla con Alessandro ed è proprio a quest’ultimo che dice di non voler più uscire con Raselli!