Uomini e Donne oggi: il primo bacio di Angela Nasti, le esterne di Giulia

Oggi Uomini e Donne: Angela e Luca si baciano, Giulia va da Flavio

Dopo aver parlato di Andrea Zelletta e delle sue corteggiatrice, Maria De Filippi sposta l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne su Angela e Giulia. La prima sembra iniziare a fare i primi passi verso i ragazzi che sono scesi a corteggiarla. La prima esterna che va in onda è quella con Alessio. Nessun bacio e/o particolare contatto fisico. Nonostante ciò, però, la tronista dice di essere convintissima dell’interesse di lui. Si passa poi all’uscita con Luca Daffrè. La redazione da loro del tempo in più da trascorrere insieme e i due lo occupano uscendo in macchina, cantando e divertendosi come due veri e propri fidanzati.

Alla fine, tra Angela e Luca scattano svariati e ripetuti baci a dir poco appassionati. In studio sono tutti emozionati per ciò che hanno visto, mentre Alessio decide di lasciare lo studio. La Nasti lo rincorre e prova a convincerlo a rientrare, ma lui non cambia idea. Si passa poi all’esterna con Fabrizio. Il ragazzo la porta nel negozio di parrucchieri dove si trovano i suoi genitori e glieli presenta. La tronista è molto felice, finché la redazione non le comunica che Luca ha chiesto di rivederla e che se anche lei vuole incontrarlo deve interrompere l’uscita con Baldassare. Prima dice di no, poi ci ripensa e lascia l’esterna comunicando al corteggiatore che capirà solo una volta tornati in studio nel corso della registrazione.

Uomini e Donne: Fabrizio va via, Giulia in alto mare

Quando Fabrizio capisce di essere stato piantato in asso da Angela per Luca, il giovane decide di andarsene e la Nasti non lo segue. Si passa poi a Giulia. La Cavaglia è andata a parlare con Flavio che però non sente ragioni. Il corteggiatore attacca la tronista e l’accusa di metterlo un po’ troppo in discussione. La ragazza va poi a Pescara da Giulio e insieme stanno benissimo, anche se non arriva alcun bacio!