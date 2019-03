Uomini e Donne oggi: una lite dopo l’altra e dubbi amletici in studio

Oggi Uomini e Donne: Andrea litiga con le corteggiatrici, Luca ancora indeciso fra Giulia e Angela

Dopo il nuovo confronto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella, Maria De Filippi passa alle nuove esterne dei tre tronisti di Uomini e Donne. Partiamo da Andrea. Il giovane di Taranto ha potuto vedere le reazioni dello scorso dopo-registrazione. Ricordiamo che tutte si erano eliminate a causa dei baci dati da Zelletta. Muriel si è sfogata e non è stata portata in esterna. Natalia ha pianto, non è stata portata in esterna ma ha chiesto un confronto. I due si sono incontrati e hanno continuato a discutere e il tutto si è concluso con lei che dice di non voler essere più baciata fin quando ha intenzione di baciare chiunque. Con Klaudia c’è un’esterna che, però, è andata malissimo. Hanno discusso per tutto il tempo, finché lui non è andato via.

Una volta tornati in studio, Muriel chiede perché non è stata portata fuori e da anche alcune spiegazioni sulla segnalazione arrivata su di lei. Dal web sembrava infatti essere arrivata la voce di un suo presunto fidanzato. La diretta interessata afferma però che si tratta solo di un suo ex con cui è rimasta in buonissimi rapporti. Arriva poi il momento di Giulia e Angela. La prima è uscita con Giulio, Luca e Manuel, mentre l’altra con Fabrizio e Alessio. La Cavaglia si è vista con Daffrè dopo la scorsa puntata. I due hanno chiarito e lui ha riconfermato di non essere pronto a scegliere quale delle troniste corteggiare perché ancora non è convinto al cento per cento.

Uomini e Donne: nuove esterne per Giulia e Angela

L’uscita tra Giulia e Giulio non è andata bene. I due hanno finito per discutere e mandarsi a quel paese. Lei ha infatti iniziato a pensare, come Gianni, che il corteggiatore si senta di livello superiore agli altri ragazzi. Anche in studio la discussione continua e Sperti interviene per attaccarlo. Con Manuel va tutto bene e la tronista conferma che con lui si sente a suo agio. Angela e Fabrizio vanno sulla neve e lei pare essere molto coinvolta da lui. Anche l’esterna con Alessio a Ponte Milvio a Roma va benissimo.