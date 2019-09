Uomini e Donne oggi: prima grave segnalazione al Trono Classico

Oggi Uomini e Donne, Trono Classico: segnalazione molto grave su Javier

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata del Trono Classico. Maria De Filippi chiama in studio i quattro tronisti e i loro rispettivi corteggiatori. Successivamente, si parte dall’esterna di Alessandro con Veronica. I due vanno al mare e a quanto pare entrano subito in sintonia l’uno con l’altra. In trasmissione rivelano entrambi si essere stati davvero molto bene insieme e lui non riesce a fare a meno di fare alcuni apprezzamenti fisici. Dal canto suo, anche Giulio è interessato a conoscere un po’ più approfonditamente la ragazza.

Proprio perchè interessato a portare ancora fuori in esterna Veronica, Raselli si infastidisce un po’ nel sentire dire dalla corteggiatrice di aver preferito l’uscita con l’altro piuttosto che con lui. Nel corso della puntata, Giulio chiede alla padrona di casa di fare un ballo con la ragazza e lei accetta l’invito. Si passa poi alla bellissima Sara. La tronista ha portato nuovamente fuori Javier. Lei è molto interessata e si vede. Durante l’uscita la giovane donna dichiara di non essere interessata a ciò che pensano gli altri e di volersi fidare dell’ex tentatore. Una volta trasmessa in studio la loro uscita, Maria De Filippi dice di aver ricevuto una segnalazione sul ragazzo.

Uomini e Donne: Javier viene eliminato

La conduttrice di Uomini e Donne rivela che la redazione è arrivata in possesso degli screen di una chat tra lui e la sua ex fidanzata. Nei messaggi si legge lui che dice alla ragazza di sentire la sua mancanza e di volerla. Di fronte ad una determinata segnalazione, Sara non riesce a fare finta di nulla e per questo lo elimina. Di fronte a ciò, lui non nega e spiega la sua attuale posizione nei confronti di questa ragazza.