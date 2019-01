Uomini e Donne oggi: Maria si arrabbia con Andrea e Luigi

Oggi Uomini e Donne: Maria richiama all’attenzione Andrea e Luigi, tronisti in confusione

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda questo primo pomeriggio. Dopo lo scherzo della scelta finta di Lorenzo Riccardi, si passa agli altri protagonisti del Trono Classico. Partiamo da Andrea. Il giovane di Bologna ha chiarito con Arianna dopo la scorsa registrazione e poi sono andati a cena insieme. Dopo aver mangiato, sono passati in macchina. I due hanno trascorso diverso tempo chiacchierando, finché lui non ha preso in mano la situazioni e si è lasciato andare ad un lungo bacio. Tornati in studio si parla di Federica. Dopo essere andata via, Cerioli è andata a prenderla a casa e alla fine lei ha deciso di tornare in trasmissione. Nonostante ciò, oggi arriva una nuova lite. Per il ragazzo non è normale che la giovane donna resti impassibile di fronte al nuovo bacio con l’altra corteggiatrice.

Dopo Andrea, Maria al trono di Ivan. Lo spagnolo si è visto sia con Sonia che con Natalia. Se fino a qualche giorno fa la preferita del tronista sembrava essere la prima, ora le cose sono leggermente cambiate. La bellissima bionda pare abbia fatto colpo sullo spagnolo. Il diretto interessato non nega e ammette che ad oggi è ancora tutto da vedere per quanto riguardo la sua scelta finale. In ogni caso, l’ultima arrivata non si riesce a fidare ciecamente dello spagnolo a causa dei gossip usciti su di lui intorno al mondo dello spettacolo iberico. Dopo Gonzalez, arriva il momento di Teresa. La bella napoletana ha portato fuori tutti i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne: Teresa confusa, Luigi pieno di dubbi

Teresa si è torvata molto bene con Kevin e con lui, nonostante si arrivato da pochissimo tempo, riesce ad aprirsi e ad avvicinarsi davvero molto. Bellissima esterna con Antonio, dove alla fine sono arrivati anche dei baci a stampo finali. Lui dichiara di non volerla baciare sul serio finché non è sicuro che sarà solo sua. Tutto perfetto anche con Andrea Dal Corso. I due sono andati a zappare la terra. Per quanto riguarda Luigi le cose si mettono sempre peggio. Sonia non sa che fare, ma pare convinta a lasciare la trasmissione. Irene continua a dichiarare di essere fortemente interessato al tronista, anche se lui non ne è ancora convinto. Giorgia gli piace, ma vorrebbe avere da lei qualche reazione in più. A questo punto, Maria De Filippi si arrabbia e dice a Mastroianni e Cerioli di essere un po’ più chiari su ciò che vogliono davvero dalle loro corteggiatrici.