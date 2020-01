Uomini e Donne oggi: una sfida sensuale, una nuova dama e forti scontri

Uomini e Donne oggi: la sfida proposta da Gemma Galgani accende un siparietto sensuale, Romolo si inginocchia di fronte a Olga

Oggi a Uomini e Donne vedremo ancora protagonisti dame e cavalieri del Trono Over. In particolare, Gemma Galgani sfida Tina Cipollari in studio, invitandola a ballare. L’opinionista rifiuta la proposta della dama torinese, ma quest’ultima dà comunque vita a un momento simpatico. Le coppie si sfidano al centro dello studio ballando in modo sensuale e vedremo in scena anche Gianni Sperti, che decide di ballare con Roberta Di Padua. Non assisteremo solo a episodi divertenti, ma anche a momenti di forte tensione. Scendendo nel dettaglio, è protagonista di una forte discussione Romolo, il quale cerca di farsi perdonare da Olga e di avere così un’altra possibilità con lei. Lo vedremo addirittura inginocchiarsi di fronte alla dama. Prima, però, il cavaliere accusa duramente la donna, dichiarando di vederla interessata solo al denaro. Ed è proprio per il rimorso di aver fatto queste affermazioni che le chiede perdono.

Al centro dello studio torna Erik, che sta portando avanti la conoscenza con Valentina M. da qualche giorno. Ovviamente questa frequentazione non viene presa bene da Valentina Autiero, la quale come sempre non le manda a dire. La dama, infatti, dichiara di essere molto sorpresa di vedere il cavaliere e la dama avviare una conoscenza. In particolare, la donna attacca duramente Erik, accusandolo di essere una persona falsa. Ricordiamo che tra loro la frequentazione non si è conclusa nel migliore dei modi. La Autiero fa sapere alla collega che, tempo prima, il cavaliere le aveva confessato che non avrebbe mai potuto avviare una conoscenza con lei perché troppo grande.

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: scontro tra Valentina ed Erik, arriva una nuova dama

Ovviamente oggi a Uomini e Donne si accende una nuova discussione tra Valentina ed Erik. Quest’ultimo si ritrova a scontrarsi anche con la sua nuova conoscenza. Dopo ciò, arriva una nuova dama, Carlotta. La donna si presenta svelando di aver avuto una storia personale molto complicata. In seguito, vedremo al centro dello studio Diana, con Simone e Luca.