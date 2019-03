Uomini e Donne oggi: doppia eliminazione, tanti baci e grandi dubbi

Oggi Uomini e Donne: le corteggiatrici di Andrea vanno via, quelli di Angela e Giulia hanno dubbi

Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne che questa volta parte da Andrea. Il giovane di Taranto ha portato fuori Muriel, Natalia e Klaudia, mentre lascia in panchina Federica. Quest’ultima resta molto male e va da lui per capire il motivo per cui non l’ha portata fuori. Quando il tronista la vede arrivare non sembra molto contento. Zelletta le spiega infatti di averla lasciata a casa perché il suo interesse si è bloccato e così la corteggiatrice capisce che è il caso di eliminarsi e andare via. Passiamo alle altre esterne. Nel vederle scopriamo che Andrea si è baciato con tutte e tre. Le ragazze si arrabbiano e vanno via. Lui prova a farle tornare indietro, alla fine rientra in studio da solo.

Si passa poi ad Angela e Giulia. Luca è uscito con entrambe e ancora non sa per quale dichiararsi. Nel’esterna con la Nasti si nota molto feeling e lei ammette anche che lo avrebbe baciato ben volentieri. Anche con la Cavaglia va benissimo e in studio lei ammette di trovarlo davvero molto bello. Nonostante ciò, la ragazza di Torino ammette di vedere che forse Daffrè sta meglio con la collega di trono. Il diretto interessato dice che invece si trova benissimo con entrambe e che non è vero che ha più cose in comune con Angela. Si passa poi alle esterne di Giulio e Manuel con Giulia. Con il primo un’uscita dove lei appare molto impacciata, mentre con l’altro tutto il contrario.

Uomini e Donne: il ritorno di Davide per Angela

Davide aveva lasciato Uomini e Donne la scorsa settimana, eppure oggi vediamo un’esterna a sorpresa che lui ha organizzato ad Angela. Lei si è presentata senza poter sapere prima chi la mandava a chiamare. Lui si fa vedere e le dedica il brano ‘Angela’ di Checco Zalone. Nonostante la simpatica performance del corteggiatore, la tronista resta ferma sulla sua posizione e ammette che l’interesse per lui è andato a scemarsi.