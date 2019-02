Uomini e Donne oggi: una corteggiatrice di Luigi va via, sorpresa a Ivan

Oggi Uomini e Donne: Giorgia saluta Luigi e va via, Sonia e la sorpresa ad Ivan

Nuovissima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Partiamo da Luigi. Il bel tronista siciliano ha portato in esterna Valentina e Irene, mentre Giorgia ha chiesto alla redazione di mandare in onda un particolare filmato. La ragazza fa rivedere a Mastroianni le parole che lui stesso ha usato nei suoi confronti. Una volta conclusa la clip, la giovane donna dichiara di aver riflettuto molto dopo la scorsa registrazione e di aver deciso di auto-eliminarsi perché ha capito di non essere considerata tanto quanto lei considera lui. L’ex di Sara Affi Fella approva e concorda con le cose detta dalla corteggiatrice. Si passa poi all’uscita con Valentina.

La ragazza riceve un invito a cena e si mostra molto felice. I due si incontrano, trascorrono del tempo insieme e lui prova a baciarla più di una volta. Nonostante ciò, lei si scansa sempre. In studio ci si chiede per quale motivo la corteggiatrice non abbia voluto baciarlo. Lei spiega di non essere una che si butta tra le braccia di un uomo nell’immediato e di volerlo conoscere ancora un po’ prima di darsi al cento per cento. Irene l’attacca e dice di non credere al suo interesse nei confronti di Luigi. Intanto, Maria De Filippi manda in onda l’esterna tra la Capuano e Mastroianni. Lei lo ha raggiunto in albergo appena dopo l’esterna tra lui e Valentina. Questo ha fatto sì che il tronista fosse molto freddo nel corso di tutta la loro uscita.

Uomini e Donne, Ivan: la sorpresa di Sonia e quella a Natalia

Sonia decide di portare Ivan a Sassari dalla sua famiglia. Lo spagnolo viene perciò presentato ai cari della corteggiatrice. Insieme sembrano stare molto bene. Nonostante ciò, Gonzalez decide di andare in albergo da Natalia per poter provare a recuperare il rapporto con lei. La corteggiatrice resta ferma sulla sua posizione, fino a che lui non le manda in camera un peluche. Ovviamente Sonia si arrabbia. La ragazza non credeva che il tronista, dopo l’esterna organizzata da lei, potesse tornare nuovamente da Natalia.