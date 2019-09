Uomini e Donne oggi: furiosa lite tra gli ospiti in studio

Oggi Uomini e Donne, Trono Classico: in studio Ilaria e Massimo, lite furiosa

Dopo la presentazioni dei primi due tronisti del Trono Classico di Uomini e Donne e dopo il confronto tra Katia e Vittorio, è il momento degli altri nuovi arrivati. Maria De Filippi presenta la tronista Giulia Quattrociocche e annuncia che il secondo uomo a sedere sulla poltrano rossa è GiulioRaselli, non scelta di Giulia Cavaglià. Una volta scesi i primi corteggiatori e corteggiatrice, la padrona di casa torna su Temptation Island. Entrano così Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

I due hanno lasciato separatamente il falò di confronto e da lì non sono mai più tornati insieme. Oggi, l’ex coppia se ne dice di tutti i colori. Lei rivela di non aver apprezzato l’aggressività di lui una volta fuori la trasmissione di Filippo Bisciglia. Il ragazzo invece dice di non capire il motivo per cui lei continuava a mandargli sms dato che lo aveva lasciato. La discussione va avanti a lungo. Massimo dichiara poi di essersi fidanzato con la tentatrice Sara, ovviamente presente in studio. Oltre a loro tre, però, la padrona di casa ha invitato anche il tentatore Javier. Tra quest’ultimo e Colantoni c’è una burrascosa lite, tant’è che anche Giulio Raselli si intromette per difendere l’amico conosciuto al villaggio delle fidanzate.

Uomini e Donne: Maria De Filippi placa gli animi degli ospito in studio

La lite tra Massimo, Javier, Sara e Ilaria non sembra arrivare ad una fine e così interviene Maria. La conduttrice cerca di farli calmare e successivamente Colantoni e l’ex tentatore si stringono la mano. Nonostante ciò, tra la Teolis e e Massimo non sembra esserci più assolutamente nulla.