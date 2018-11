Uomini e Donne oggi: Andrea e Ivan tronista, nuovo arrivo per Teresa

Oggi Uomini e Donne: arrivano Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, nuovo corteggiatore per Teresa Langella

Oggi, Venerdì 16 Novembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Dopo aver finito di parlare delle esterne di Luigi e Lorenzo, Maria li invita a lasciare lo studio per presentare i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Arrivano così Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Il pubblico approva a gran voce l’arrivo di entrambi. Ricordiamo che tutti e due sono già stati tronisti, il primo proprio qui in Italia e l’altro nella versione spagnola. Quest’estate, inoltre, hanno avuto modo di farsi conoscere ancora di più dal pubblico di Canale 5 nel corso della prima edizione di Temptation Island Vip. Entrano le corteggiatrici chiamate dalla redazione per un appuntamento al buio.

Andrea chiede alle ragazze se già abbiano o meno le idee chiare su chi voler corteggiare visto che lui e Ivan sono due prototipi di uomini completamente diversi l’uno dall’altro. Maria De Filippi spiega poi le modalità del percorso che stanno intraprendendo Cerioli e Gonzalez. Il loro sarà un trono un po’ diverso dagli altri. Tutti e due hanno promesso di scegliere una donna entro la fine di Febbraio. La scelta non avverrà in studio, ma bensì in una villa. Se la risposta sarà positiva, la corteggiatrice di presenterà alla festa di fidanzamento, altrimenti no. Il party sarà organizzato da Valeria Marini, che si occuperà di tutti i preparativi. La showgirl è infatti presente in studio e viene fatta sedere proprio tra i due nuovi tronisti.

Uomini e Donne: Pierpaolo nuovo corteggiatore di Teresa Langella

Maria De Filippi parla poi delle esterne di Teresa Langella. La tronista ha portato fuori Andrea e Luca. I due in studio discutono e Daffré spiega di essere rimasto male perché non si aspettava che Dal Corso scegliesse di corteggiare la sua stessa ragazza. I due avevano infatti stretto un rapporto di amicizia nel corso dell’esperienza vissuta quest’estate a Temptation Island. Intanto, la conduttrice rivela che c’è un nuovo arrivo, anch’esso ex tentatore, parliamo di Pierpaolo Petrelli.