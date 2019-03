Uomini e Donne oggi: nuovo scontro tra Ivan e Andrea, Angela arrabbiata

Oggi Uomini e Donne: Ivan e Sonia in studio, l’attacco ad Andrea Zelletta

Maria De Filippi inizia subito col presentare due speciali ospiti. La nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne parte infatti con un filmato riassuntivo sulla scelta di Ivan. Entra poi in studio lo spagnolo e la sua neo-fidanzata Sonia. I due stanno molto bene insieme e Gonzalez afferma di essersi reso conto che senza le telecamere la sarda è ancora meglio. Il giovane torna poi ad attaccare Andrea, augurandogli di trovare la ragazza adatta a lui e di ricevere poi un no il giorno della scelta. Entra Natalia. La corteggiatrice è tornata in trasmissione per portare avanti la sua conoscenza con Zelletta.

La ragazza ha organizzato un’esterna nella villa dei week-end e invita il tronista a ricominciare proprio da lì. In studio, Gianni Sperti dice di essersi reso conto che la giovanissima Natalia ha avuto davvero un colpo di fulmine e le loro esterne non fanno altro che provocare delle bellissime emozioni. Il giovane di Taranto è uscito anche con Muriel e Klaudia, mentre Federica è rimasta molto male nel non essere stata portata fuori. Klaudia e Andrea litigano a causa di Natalia, ma poi fanno pace e l’uscita si conclude nel migliore dei modi. Con Muriel stava per arrivare il bacio e lui si è mostrato davvero molto imbarazzato. Nonostante ciò, i due discutono in studio per l’atteggiamento di lui nei confronti dell’ex corteggiatrice di Ivan.

Uomini e Donne: Davide tra Angela e Giulia

Angela e Davide di sono visti in camerino dopo la scorsa puntata e lui le ha rivelato di aver visto in Giulia una donna e per questo motivo crede potrebbe dirle di si nel caso in cui gli chiedesse di uscire. Di fronte a tale dichiarazione, la Nasti si arrabbia e va via e i due continua a discutere nel corridoio. In puntata, la Cavaglia dice che non mancherà occasione di conoscere il giovane, anche se poi lui va via.