Uomini e Donne oggi: Ivan deluso, Natalia tra Gonzalez e Andrea

Oggi Uomini e Donne: Ivan arrabbiato con Sonia e Natalia, Andrea provoca

Oggi si finisce di parlare di Luigi, per poi passare a Ivan. Il tronista siciliano di Uomini e Donne ha fatto una nuova esterna anche con Valentina. I due si sono avvicinati molto, tant’è che in studio tutti i presenti sottolineano di aver notato una certa e importante attrazione fisica. Dopo aver visto l’uscita tra Mastroianni e l’ultima arrivata, il giovane torna a discutere con Irene. Si battibecca per un po’, fin quando non decidono di ballare insieme. Maria De Filippi passa poi a Gonzalez. Il bellissimo spagnolo non è uscito né con Sonia né con Natalia.

Ivan avrebbe voluto che le due ragazze organizzassero qualcosa per lui poiché era il suo compleanno. In ogni caso, il giovane è stato tutto il giorno ad aspettare, senza ricevere assolutamente nulla. In studio di discute molto su questo particolare. Le corteggiatrici entrano e chiariscono la loro posizione. Sonia dice di non aver fatto nulla perché molto arrabbiata per quello che lui ha detto nella scorsa puntata. Anche la dolce e giovanissima bionda dice di non aver apprezzato alcune parole che Gonzalez le ha rivolto. La discussione va avanti a lungo, tant’è che anche Gianni e Tina dicono la loro. Secondo gli opinionisti del Trono Classico, le due corteggiatrici avrebbero potuto mettere da parte la rabbia e fare una sorpresa ad Ivan. Secondo Sperti era molto importante anche perché in Italia si trova da solo e lontano da tutta la sua famiglia.

Uomini e Donne: Natalia provoca Ivan e si interessa ad Andrea

Natalia alla fine si alza e fa per andarsene, ma il nuovo tronista la ferma. Andrea Zelletta pare sia interessato alla ragazza e le chiede se vorrebbe rimanere in studio per lui. Lei accetta e Ivan si arrabbia. Lo spagnolo inizia a credere che la corteggiatrice non sia mai stata realmente interessata a lui.