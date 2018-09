Uomini e Donne oggi, confronto Michael e Lara Temptation, lui spiazza

Oggi Uomini e Donne: Lara e Michael di Temptation si rivedono, il confronto che spiazza

Nella nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne vedremo l’attesissimo confronto tra un’ex coppia di Temptation Island. Dopo aver tagliato corto la discussione tra Gianpaolo, Martina e il tentatore Andrea Del Corso, si passa alla seconda tronista donna. Maria De Filippi manda in onda il video di presentazione e tutti restano a bocca aperta. Lei è Teresa Langella, tentatrice dell’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La giovane si è fatta notare dal pubblico di Canale 5 soprattutto per il rapporto stretto all’interno del villaggio con Andrea Celelntano. Passando oltre, la conduttrice fa entrare in studio altri due protagonisti del della trasmissione in onda a Luglio, Michael e Lara.

I due hanno lasciato Temptation Island da single e lo sono ancora. Non appena De Giorgio entra in studio sente di scusarsi con la sua ex fidanzata e con tutti gli altri, pubblico compreso. Gianni Sperti prende la parola e si chiede chi è il vero Michael. La Zorzetto accetta le scuse, anche se ammette che non serviranno assolutamente a niente. La De Filippi e la redazione hanno invitato anche la tentatrice. La giovane ragazza racconta la sua versione dei fatti, riconfermando di essere stata contatta dall’ex di Lara subito dopo la fine di Temptation. Arriva poi il turno di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore di Sara Affi Fella e ora tronista del programma.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi tronista: la telefonata con Luigi Mastroianni

Lorenzo Riccardi viene presentato in studio da un video molto simpatico, dove però si dedica anche ad un momento un po’ più tenero, tanto da lasciarsi andare alle lacrime. Il ragazzo diverte immediatamente tutti i presenti. Successivamente, il giovane di Milano e il suo collega di trono Luigi raccontano di essersi sentiti telefonicamente dopo la fine della storia d’amore tra Mastroianni e la Affi Fella. I due hanno appianato tutti i vecchi rancori e ora sono pronti a vivere serenamente il loro nuovo percorso a Uomini e Donne.