Uomini e Donne oggi: Andrea Cerioli scoppia a piangere, caos per Ivan

Oggi Uomini e Donne: Andrea Cerioli in lacrime per sua mamma, Ivan

Al Trono Classico di Uomini e Donne oggi si parla di Andrea ed Ivan. I due tronisti stanno portando avanti a meraviglia il loro percorso. Ricordiamo che la scelta avverrà in prima serata e la festa di fidanzamento sarà organizzata interamente dalla stellare Valeria Marini. Non a caso, Maria De Filippi manda in onda un filmato della showgirl che incontra prima Cerioli e poi la sorella di lui. Il bel giovane di Bologna dice alla Marini che sta sbagliando alcune cose sulla scelta della location. Si passa poi al commovente incontro tra la familiare del tronista e l’esuberante bionda. Durante la chiacchierata viene a galla una parte di Andrea molto dolce, tant’è che il diretto interessato finisce in lacrime nel sentir parlare di sua madre.

Tornati in studio si passa alle esterne con Arianna e Federica. Con quest’ultima le cose non vanno affatto bene. Lei arriva all’incontro con Andrea un po’ arrabbiata e i due iniziano a discutere e adirsene di tutti i colori. In puntata continuano a battibeccare, finché il tronista non decide di eliminarla. Maria chiede al ragazzo se è sicuro di quello che fa e lui rivela di non voler sbagliare e scegliere la persona giusta. Si passa poi ad Arianna. Anche con lei le cose non filano liscio. La corteggiatrice ha deciso di non presentarsi in esterna. Lui non comprende i motivi di tale decisione, ma poi fanno pace anche grazie alla De Filippi che cerca di farlo ragionare.

Uomini e Donne: Ivan bacia Sonia, caos in studio

Ivan ha portato fuori Sonia e Jennifer e le due in studio non fanno altro che litigare. Il tronista spagnolo ha fatto passi da gigante con la prima, tanto da arrivare anche al bacio. Di fronte a tale gesto il pubblico non è riuscito a fare a meno di trattenere l’entusiasmo. Intanto, Jennifer è finita in lacrime.