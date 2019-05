Uomini e Donne oggi: scoppia la passione nelle esterne di Giulia e Angela

Oggi Uomini e Donne: tanti baci per Giulia Cavaglià e Angela Nasti in esterna

Dopo aver parlato di Andrea Zelletta, la nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne sposta l’attenzione sulle due troniste donne. La prima di cui si parla è Giulia. La bella giovane di Torino ha portato fuori sia Manuel che Giulio. In esterna con il primo lui cerca di baciarla ma lei si scansa. Dopo poco, il corteggiatore ritenta l’avvicinamento e alla fine ha la meglio. due si baciano appassionatamente per quasi tutta la durata del loro incontro. In studio tutto commentato ironicamente, Gianni Sperti in primis. Giulio non è contento di ciò che ha visto e per questo Maria De Filippi manda in onda il video dell’esterna tra lui e la Cavaglià.

Il ragazzo organizza una cena molto romantica nel centro storico di Roma e cerca subito il contatto fisico con la tronista. Giulia tiene le distanze e questo infastidisce il corteggiatore. Alla fine, il diretto interessato spiega che non si può andare avanti così e quindi la prende e la bacia appassionatamente. Anche il bacio con Giulio lascia tutti a bocca aperta. Finito di vedere l’esterna, la Cavaglià comunica di aver ricevuto ben due segnalazioni su Manuel e chiede immediatamente di fare chiarezza. Tutto ciò fa arrabbiare Giulio. Il ragazzo non comprende come lei si sia preoccupata solo del rivale dopo aver visto il loro bacio con lui.

Uomini e Donne: Angela elimina Fabrizio e bacia Alessio

Angela esce con Fabrizio, ma in studio lo elimina perché ha capito che c’è qualcosa che la blocca e non le trasmette più ciò che invece le faceva sentire all’inizio della loro conoscenza. Con Luca va tutto bene in esterna, anche se lui prova a baciarla senza però avere alcun tipo di consenso da parte della Nasti. Maria fa sapere che dopo l’uscita dallo studio di Alessio durante la scorsa puntata, la tronista di Napoli lo ha raggiunto e insieme sono riusciti a chiarire le incomprensioni, fino ad arrivare a vari baci a stampo!