Uomini e Donne oggi: baci e lacrime per Teresa Langella

Oggi Uomini e Donne: Teresa bacia Andrea, Antonio va via

Dopo l’improvvisa scelta di Andrea Cerioli e le nuove esterne di Lorenzo Riccardi, si passa a Teresa Langella. La tronista di Napoli ha deciso di portare fuori sia Antonio che Andrea. In ogni caso, le cose non vanno molto bene con il primo. Moriconi fa recapitare alla ragazza un video di sé stessa mentre in studio rivela di desiderare Dal Corso. Di fronte a tale dichiarazione, il corteggiatore sceglie di non fare l’esterna. Lei vuole chiarire e per questo lo raggiunge nel suo paese. Nonostante il gesto della Langella, Antonio le da un due di picche e non si presenta. Lei resta molto male e si lascia andare ad un lungo sfogo, tanto arrivare anche alle lacrime.

Tornati in studio, Antonio svela di non essersi presentato perché non aveva nulla da dirle dopo le sue parole nei confronti di Andrea. Maria De Filippi manda poi in onda l’esterna con Dal Corso. I due si sono incontrati in una stanza vuota e totalmente bianca. Il corteggiatore ha raccontato alcune cose molto particolari e delicate riguardo il suo passato e alla fine si sono lasciati andare ad lunghissimo bacio. In studio tutti si sono mostrati molto entusiasti, tranne ovviamente Moriconi e Kevin. I due si sono infatti alzati dalla sedia e sono usciti. La tronista racconta poi di aver fatto prima l’esterna con Andrea e di essere andata poi in un secondo momento da Antonio. Questo particolare dettaglio fa innervosire Dal Corso.

Uomini e Donne: Ivan bacia Natalia, Sonia va via

Ivan Gonzalez ha portato di nuovo fuori Sonia e Natalia. Con Sonia c’è stata un’esterna molto tranquilla, dove entrambi hanno deciso di vivere un momento di normale quotidianità. Con Natalia ci sono state due esterne e nell’ultima lei è stata invitata a casa del tronista. Dopo aver chiacchierato un po’, alla fine si sono baciati. Di fronte a tale dettaglio, Sonia si è alzata e se ne è andata e Ivan non le è corso dietro come suo solito.