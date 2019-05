Uomini e Donne oggi va in onda: la furia di Tina contro Simona

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: cosa va in onda oggi mercoledì 1 maggio 2019

Oggi mercoledì 1 maggio 2019 la programmazione di Uomini e Donne non verrà sospesa. Alle 14.45, come tutti i giorni, su Canale 5 andrà in onda il Trono Over. Ieri in puntata abbiamo assistito ad un accesa lite tra Armando e Michele, dopo di loro si è passati alla segnalazione di Gianni su Stefano e, su quest’ultimo, ha avuto da ridire anche Tina Cipollari. L’opinionista non ha un giudizio positivo sul cavaliere e, oggi, la vedremo riprendere l’uomo diverse volte. Le parole di Tina feriranno anche Simona, dama del parterre femminile che non è stata chiara nello spiegare i sentimenti che prova per Stefano. Quest’ultimo raggiungerà Simona dietro le quinte (dove è scappata in lacrime nel corso della registrazione). I toni che userà per difenderla, però, non piaceranno per niente a Tina.

La Cipollari, dritta come una furia, raggiungerà allora la coppia fuori e a loro ne dirà di santa ragione. Un acceso botta e risposta ci sarà anche tra Gemma Galgani e Rocco ma, anche questa volta, Tina coglierà la palla al balzo per ironizzare su alcuni post condivisi sui social dalla dama. La Cipollari si concentrerà in particolar modo su un post condiviso da Gemma, che ha sfoggiato sui social una maglietta con la seguente scritta: “Non vogio mica la Luna voglio soltanto una gioia”.

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani contro Rocco

A Uomini e Donne, come anticipato sopra, oggi si scontreranno anche Gemma Galgani e Rocco. La dama, nello specifico, accuserà il cavaliere di essere solo interessato alla popolarità. Il motivo? L’uomo secondo lei da diverso tempo avrebbe intrapreso delle collaborazioni sui social. Rocco comunque si difenderà della sue accuse e tirerà in ballo una diretta fatta da Gemma su Instagram dove, in particolare, parrebbe aver pubblicizzato la maglia che ha colpito Tina.