Uomini e Donne oggi, Sonia Lorenzini dimagrita: il segreto di bellezza

Oggi Uomini e Donne, Sonia Lorenzini ha perso peso? Ecco come ha fatto, l’ex tronista si svela

Sonia Lorenzini appare sui social più bella che mai. L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti in smagliante forma. I fan della ragazza si sono un po’ preoccupati, dicendole di vederla un po’ troppo magra rispetto ai mesi passati. La diretta interessata ha così svelato la verità sulla sua attuale forma fisica, rivelando a tutte le followers di Instagram il proprio segreto di bellezza. A quanto pare, l’ex fidanzata di Emanuele Mauti non ha perso molti chili. Il peso corporeo della giovane donna è rimasto più o meno lo stesso di quando si trovava al Trono Classico di Maria De Filippi. In ogni caso, all’occhio appare più snella grazie ad un duro lavoro su sé stessa fatto di allenamento e corretta alimentazione.

In una storia apparsa su Instagram, Sonia spiega a tutti ciò che ha fatto per perdere peso e soprattutto per tonificare il suo corpo. “… E mi dite che sono troppo magra, quando vi posso assicurare che non è così! In realtà non sono dimagrita nemmeno molto, ma più che altro ho tonificato… Mi segue il mio super Federico (Personal Trainer) per quanto riguardo gli allenamenti e se lo ascoltassi di più per quanto riguardo l’alimentazione potrei ottenere risultati migliori. Ora lui è partito per l’America e mi ha lssciato sola in balia delle mie debolezze… vedo cibo ovunque…. Ad ogni modo…. Allenamenti, costanza, buona alimentazione!”

Uomini e Donne, Sonia Lorenzi: forma fisica ritrovata grazie a tanta buona volontà

Insomma, la Lorenzini non ha fatto altro che allenarsi e stare un po’ più attenta per quanto riguardo l’alimentazione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così trovato il giusto equilibrio per sentirsi bene con il proprio corpo e non solo. Nel corso delle ultime settimane, la ragazza appare anche molto felice. La vita sentimentale di Sonia ha trovato una grande svolta insieme a Federico Piccinato, suo ex corteggiatore e ora suo attuale fidanzato.