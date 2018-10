Uomini e Donne oggi: scontro Mara vs Teresa, la Langella chiude con Federico

Uomini e Donne oggi: scontro Teresa vs Mara, la segnalazione di Karina Cascella su Federico

Oggi a Uomini e Donne andrà in onda la puntata del Trono Classico. In studio i telespettatori vedranno entrare inizialmente tutti i tronisti, fatta eccezione per Mara. Maria De Filippi rivela che, quando si è conclusa la passata registrazione, c’è stato un altro scontro tra lei e Teresa. A questo punto, parte un filmato in cui la Fasone si sfoga duramente nel suo camerino, affermando di non trovare giusto il fatto che la collega continui a intromettersi nel suo percorso. Secondo Mara, la Langella cerca di metterla in cattiva luce di fronte al pubblico e ai corteggitori, facendo passare un messaggio sbagliato su di lei. A questo punto, Giovanni la raggiunge in camerino, dove lei annuncia di essere ormai giunta al limite, tanto da aver pensato di lasciare definitivamente il trono. Il corteggiatore dichiara che in questo caso sarebbe pronto ad andare a riprenderla. Dopo l’rvm entra in studio Mara. Teresa non può non scusare per i suoi modi, ma è convinta del fatto che sia stata proprio Mara a iniziare a mandarle frecciatine. Tra le due continuano le discussioni, su cui non si arriva a nessun punto. Pertanto, Maria decide di andare avanti con la puntata, che si rivela molto movimentata.

Si passa subito alla Langella, la quale non ha portato in esterna Federico. La tronista rivela che il corteggiatore non ha fatto abbastanza per lei. Proprio su di lui c’è una segnalazione. In studio arriva Karina Cascella, con il cellulare in mano. L’opinionista dichiara che venerdì scorso Federico avrebbe trascorso una serata con un gruppo di amici, dove c’era anche una sua amica. Proprio con quest’ultima, Federico aveva avuto una relazione questa estate. Karina dichiara che tra il corteggiatore e la sua amica sarebbe accaduto qualcosa. I due sarebbero rimasti soli in macchina fino alle 5 di mattina. Federico nega quanto raccontato dalla Cascella, rivelando che si tratta di una storia inventata da questa amica dell’opinionista, in quanto sarebbe rimasta male della sua scelta di andare a corteggiare Teresa.

Uomini e Donne oggi: Teresa chiude la conoscenza con Federico

Ma non finisce qui, poiché questa ragazza avrebbe anche raccontato a Karina che Federico sarebbe arrivato nel programma solo in cerca di visibilità. Con il cellulare della Cascella, Teresa decide di parlare con la giovane. La tronista ammette che non è convinta del tutto delle parole della ragazza, ma non se la sente comunque di continuare a conoscere Federico.