Uomini e Donne oggi, Paolo se ne va con Sabrina: la reazione di Gemma

Uomini e Donne oggi, Paolo lascia il programma con Sabrina: Gianni nota un dettaglio su Gemma Galgani

Paolo Marzotto lascia il Trono Over di Uomini e Donne insieme a Sabrina. La reazione di Gemma Galgani di fronte all’annuncio della nuova coppia fa infuriare Gianni Sperti. Facendo il punto della situazione, il cavaliere è approdato nel programma proprio per conoscere la dama torinese. Sebbene inizialmente sembrava andasse tutto per il meglio, ecco che Gemma ha poi chiuso la conoscenza a causa di alcune incompatibilità. Paolo non ha mai preso bene la scelta della Galgani, ma ha scelto comunque di restare nella trasmissione per continua a cercare la donna della sua vita. E dopo qualche tempo ecco che il cavaliere annuncia di averla trovata. Si tratta proprio di Sabrina, con cui ha iniziato a relazionarsi dopo la conoscenza con Gemma. I due sin da subito hanno dimostrato di avere instaurato un rapporto magico, tra complicità e sentimenti forti. Paolo ora è pronto a lasciare il programma per vivere il suo amore con Sabrina lontano dalle telecamere.

Una vera e propria dichiarazione d’amore quella che Paolo fa alla dama prima di chiederle di lasciare insieme il programma. Al centro dello studio il Marzotto rivela di avere alcune cose da dire alla donna e lo vuole fare attraverso una lettera da lui scritta. Le parole utilizzate dal cavaliere sono molto forti e non possono non essere apprezzate da Sabrina. Paolo ripercorre tutta il percorso fatto con la dama all’interno del programma e infiene dichiara il suo amore: “Voglio uscire e vivere la nostra storia, ti amo”. Tanti applausi per il Marzotto, che consegna subito un mazzo di rose rosse alla sua donna. Sabrina è felice di rispondere sì alla proposta di Paolo e insieme fanno un ballo al centro dello studio. Maria De Filippi chiede a entramni di restare fino alla fine della puntata e Gianni nota un dettaglio.

Oggi Uomini e Donne: Paolo trova l’amore con Sabrina, Gemma delusa

Gianni fa notare che solitamente Gemma si lascia andare all’emozione quando vede due persone dichiararsi il proprio amore e lasciare il programma. Questa volta, però, la Galgani appare tranquilla e abbastanza seria. “Non me l’aspettavo da te, l’hai scaricato tu ricordalo”, dichiara Gianni rivolgendosi a Gemma. La dama di Torino ammette di sentirsi molto delusa da Paolo, che secondo lei avrebbe potuto salutarla prima di lasciare il programma. Sabrina, però, non ci sta e chiede alla Galgani di non intromettersi proprio in questo momento così speciale.